【素食食譜】不用焗爐都整到！超好吃蜜汁素叉燒

編按：素食的可塑性十分高，無論是雞肉又或者牛肉都可以模仿，而下文作者就分享了蜜汁素叉燒食譜，做法非常簡單，大家一起看看吧！

【01開講為全新用戶分享平台，點擊此處進入01開講盡情探索！】

文章原文刊於01開講

香港人生活環境比較繁忙，所以很多時候都會買外賣飯盒，而普遍大家會買的就是叉燒飯，所以今天我想分享一款具豐富蛋白質的蜜汁素叉燒！

具豐富蛋白質的蜜汁素叉燒。（作者提供）

我們首先要預備200克麵筋粉，然後加少許胡椒粉，再來1/2茶匙鹽和大約260克水。我是用下圖的牌子，覺得還不錯。這款麵筋粉含75至80%的蛋白質，所以很有彈性和比較有咬口。如果喜歡口感比較軟熟，可以看看文章最後的小貼士。

這款麵筋粉含75至80%的蛋白質。（作者提供）

這個麵筋粉筋性比較多，所以不需要揉它太久，不然會變得更硬。

如果你找到素叉燒醬可以直接醃製，不然也可以做一個醃製醬料。在鍋中倒入能蓋過素叉燒份量的水，然後加入兩磚南乳、兩茶匙素蠔油、兩茶匙糖。

開中火，把素叉燒慢慢燘煮45分鐘。煮好素叉燒後，我們可以倒三至五滴紅色食用色素，然後加水，如果不需要染顏色，也可以省略此步驟。外面買的通常都是用食用色素去醃製，所以顏色非常紅和鮮艷。

在整件素叉燒上面塗上一些油和一些蜜糖，或熱溶少許冰糖然後塗上去，這樣就差不多完成了。煮的方法就兩種：

1）可以用180度烤三至五分鐘

2）可以在熱鍋上加油，然後把塗了蜜糖或冰糖的素叉燒兩面輕輕煎一下

煎或烤好後就可以開飯了！

小貼士： 如果想口感柔軟一點，可以用大約160克至180克麵粉，加20克麵筋粉。水大約80毫升至100毫升，加一茶匙泡打粉。靜止一小時左右，然後放入醬汁水泡浸30至45分鐘，在鍋裏加油輕輕煎一下就可以了！

蜜汁素叉燒。（作者提供）

內容提供：Vian素食屋

作者Instagram：vianvegan_toronto

作者Facebook：Vian素食屋-你是維根 Let’s Vegan

作者Youtube：你是維根 Let’s Vegan!Vian素食屋

精選開講文章：

素食香菇滑雞蒸飯

素食菠蘿咕嚕波

素食海南大雞飯

【01開講為全新用戶分享平台，點擊此處進入01開講盡情探索！】

（以上文章內容為用戶提供，並不代表香港01官方立場及觀點）