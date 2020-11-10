DONKI驚安之殿堂將軍澳店開幕！必掃和牛帶子限定優惠$15日本蘋果

DON DON DONKI（驚安之殿堂，下簡稱DONKI） 又開新店喇！這次不算座落於旺區，而是住宅區將軍澳，難怪早在上月已聽到不少區內居民表示期待已久！將軍澳店與銅鑼灣、尖沙嘴、中環店睇齊，一樣開24小時，讓街坊買個夠。記者就率先去睇過，雖然貨品大致上跟其他分店差不多，但記者還是精選出一些將軍澳店限定的抵買之選，還有其他特價貨品！ 攝影：鄧穎琪

「DON DON DONKI～」這首洗腦歌誰沒聽過？沒想到近來還有網民改編了一首「DONKI相戀意中人～」歌詞爆笑，亦足見DONKI何其深入民心。將軍澳DONKI為本港第5間分店，位於住宅Monterey Place（澳南海岸）商場，以野餐為主題，只得一層，但勝在夠闊落，亦不用行電梯上上落落。將軍澳區內樓盤眾多，這間分店主打街坊客，食材、家品、寵物用品都相當齊全，而且更是24小時營業，街坊事前已超興奮，以後不用跨區出九龍或過海，都可以行DONKI了。

將軍澳DONKI位於住宅Monterey Place（澳南海岸）商場，只得一層，一上電梯就見到。

由於將軍澳區大批居民都有養寵物，因此這裡的寵物區「貓狗寵物街」相當齊全！

香港雖然未有松屋，但這裡就買到松屋牛丼配料，每包$39.8，內有3小包，加熱即食。

其餘幾間分店都有「均一價專區」，該區所有貨品全是$3、$10、$15等等，最貴的大約$50，將軍澳店的均一價專區更集中，而且更在店舖入口當眼處，很易搵。不過這個專區並非新店獨有，若想買些只限此店才有優惠的貨品，以及其他獨家新品，就要留意記者以下的推介，和牛、刺身帶子、松葉蟹腳都極抵買！

將軍澳店開幕限定減價貨品

請按下圖睇將軍澳DONKI限定的開幕優惠食品（只限11月11日至11月30日）：

+ 3 + 3 + 3

$10均一價專區

今次的均一價專區比其他分店更集中，而且在入口附近的位置，一上電梯就見到。

請按下圖睇均一特價區的$10貨品：

+ 9 + 9 + 9

首發柚子豚肉、日本「飛機貨」海鮮

DONKI的肉類廣受歡迎，如：近江牛、森林雞等等，而將軍澳店就帶來鹿兒島柚子豚肉，目前只在這家分店找到，豚肉用柚子餵飼，味道更香，不論里脊、腩肉和脢肉，都以特惠價發售。另外還有眾多「飛機貨」海鮮，意思是海鮮從大海撈起後，沒有經過冷藏便直接運送至飛機，直送香港，由於未經急凍，所以吃起來較原汁原味，也相對新鮮。

請按下圖睇柚子豚肉和飛機海鮮：

+ 11 + 11 + 11

$15日本當季蘋果專區

同場還有蘋果專區，雖然一年四季都有蘋果食，但目前這個季節品質更好！這個蘋果專區有5款甜、酸度不同的蘋果，通通都是$15，有大有小。

家電、$100以下鍋具

為了便利家庭客，將軍澳DONKI也有不少家電、家品等等，以下就精選出部分日本家電，以及$100以下抵買鍋具等。

廚房及清潔用品。

+ 4 + 4 + 4

DONKI Monterey Place分店平面圖，去之前睇定，就可以方便自己重點掃貨了！