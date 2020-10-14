【驚安之殿堂】DONKI中環店開幕　必逛$10家品區最平1蚊有啲乜？

DON DON DONKI（驚安之殿堂，下簡稱DONKI）中環店明天（10月15日）開幕喇！DONKI銅鑼灣店開業才3個月，另一間港島區分店又要開張了，今次選址繁忙的商業區中環，是全港首間地舖分店，同樣是24小時營業，佔地1萬呎。零食、日本生果、生活用品當然有，但記者就特地精選了許多中環DONKI才有的抵買推介，包括：大量日本製廚房收納用品、天然健康的森林雞，還有俗稱「飛機貨」的未經急凍海鮮！ 攝影：鄧穎琪

DON DON DONKI進佔中環區，設於半山扶手梯附近的100QRC，由於今次是全港首間地舖，黃色的商標和巨型舖位相當顯眼，離遠便見到！新店分地面及地庫兩層，以「礦場尋寶」為主題，藍色小企鵝Donpen穿上了礦場服飾，十分可愛。有逛開DONKI的朋友，大概已記得其餘分店有售賣哪些貨品，以為新店都大同小異嗎？錯了！記者率先試逛後，就綜合出中環店新登場以及其他必買的超抵貨品，跟住以下攻略掃貨啦！

萬聖節將來，小企鵝Donpen也裝扮一番。由於新店在蘭桂坊附近，DONKI也引入大量派對用品，如：Cosplay服飾、頭套、派對專用隱形眼鏡等，買完立即可以換上戰衣去夜蒲，但記緊要跟他人保持適當社交距離啊！

這通道可通往下層的地庫，沿路會有各種貼合「礦場尋寶」主題的裝飾。

專買美味燒甜薯的Sweet Potato Factory，是每間分店必備的角落！

特價生活用品專區，最平$1起！

雖然銅鑼灣店都有特價專區，但今次的產品似乎更加集中，最抵買的僅$1！當中超過30件廚房小物、收納用品等，都是$10而已，比$12店還要便宜。

特價專區，大而密集的價錢牌讓人十分震撼！

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日本健康森林雞、近江牛、全新「飛機貨」海鮮區，新鮮度倍增！

愈多愈多人喜歡去DONKI買餸，一般家庭所需的蔬菜、蛋、凍肉，或是吃火鍋、烤肉的和牛及豚肉，都可以在這裡找到。今次記者特別推薦兩類全新貨品，首先是「日本森林雞」，全部只飼養了52日，特別之處是它的飼料「森林酢」成分天然，以樹皮炭混合木酢液，比一般醋類營養功效高300倍，有豐富維他命E，能防止細胞老化，重點是吃起來比其他雞更香，而且部位夠多，價格也相宜，比普通超市還抵！另外雪櫃還有日本「飛機貨」專區，意思是海鮮從大海撈起後，沒有經過冷藏便直接運送至飛機，直送香港，由於未經急凍，所以吃起來也相對新鮮。

日本森林雞不止有出售雞胸、雞腿等部位，還有內臟如：雞肝、雞腎，另外也有些已醃製的雞翼，方便大家燒烤烹調！

「飛機貨」專區，魚類、貝類、蟹類等等都有售，全部未經急凍直送香港。

請按下圖睇更多肉類和海鮮：

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新登場豪華便當 方便中環區上班族

DONKI除了生肉，一向都有大量便當和熟食，加熱即食得。今次來到中環區，為了照顧附近上班族的需要，將發售多款新登場的便當，如雙層便當、近江牛便當等等，午膳或加班都有多個選擇。

請按下圖睇DONKI的新款便當：

大量日本酒、威士忌 酒量完勝其他分店

中環客路消費力強，所以新店也有些高級零售商品，當中酒類便是一大例子。有別於其他分店，新店的酒品區貨架明顯更多，分類也更仔細，各位嗜酒之人相信能在這裡找到心頭好，而部分酒更是價格高昂，逾2萬元一瓶，需鎖在櫃內。

中環DONKI有各種酒類發售，如日本酒、威士忌等，就算暫時不能去蘭桂坊飲通宵，也可考慮買返家中小酌一番。

請按下圖睇更多日本酒：

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品牌聯乘零食、開幕限定特價日本水果

睇完以上幾個掃貨區，如果你仍然意猶未盡，請不要錯過接下來推薦的其他抵買之選，如：DONKI限定零食、特價水果等等。

請看下圖睇記者的抵買推介：

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