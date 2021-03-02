廚房收納｜雪櫃雜亂成日爆滿點算好？6招簡單雪櫃收納術幫到你

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-03-02 15:02

網路上常常有人分享自家乾淨整齊、毫無雜亂生活感的雪櫃收納成果，看起來非常吸引人！我平常生活忙碌，總覺得這種收納術太困難，不過自從去年重新審視收納方法之後，經過一整年，雪櫃還是維持的乾淨又整齊！這次要跟大家分享6招實用的雪櫃收納術，能夠避免雪櫃再次爆滿，還會介紹便宜又好用的百元商店收納商品喔！

「開始整理雪櫃吧！」有了幹勁，卻不曉得該從哪裏開始？請先參考下列三個步驟，做好事前準備吧！

1. 規劃自己想要的收納風格

最快速又簡單的方法，就是模仿網路上喜歡的收納風格。只有大致的概念也OK，先規劃出自己想要的收納風格。舉例來說，像是一目了然的收納法，或是將色彩繽紛的東西藏起來、重視外觀簡潔度的收納法等等。一定要先想好哪種收納法用起來最順手、最能提升整理時的幹勁（這點很重要）。

2. 將雪櫃裏的東西全部取出

其實這是最麻煩的步驟。總之請將雪櫃裏的東西全部拿出來。將雪櫃清空後，從頭開始整理。

3. 分成「需要・不需要・保留」三大類

將雪櫃清空後，請先將取出的東西分成「需要・不需要・保留」三大類。雪櫃裏常常有許多用不到的東西，例如過期的調味料、不常使用的香料等等。我們需要的並不是「可能會用到？」的東西，而是「真的有在使用」的東西。如果是「可能會用到？」的東西，可以歸類在「保留」區，如果過了一個月還沒用到，就丟掉它吧！

▼6招簡單雪櫃收納術（點圖放大瀏覽👇👇👇）：

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雪櫃的收納風格，會根據家族構成、生活型態不同而產生差異。我家採用的收納盒式收納法，當作參考即可。只要記住文中介紹的6項收納技巧，就能輕鬆改善雪櫃爆滿的狀況。請大家務必參考看看喔！

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