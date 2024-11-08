不鏽鋼鍋清潔｜萬年漬一洗就甩？只需2種材料 不費力舊鍋變新鍋！

廚房鍋具最易沾上油漬污垢，以不鏽鋼鍋為倒，內內外外都有一撻撻茶色的污漬，無論如何擦洗，依然不褪，之後又有新的積聚，久而久之成了陳年污漬惹人煩厭。其實只要為它做個facial敷一敷面膜，便可令它煥然一新，如新鍋一樣。

攝影：余曉彤



不鏽鋼鍋或是家中最常用的廚具，它傳熱快又易打理，煮麵燉菜煲湯樣樣皆能。但即使廚藝再好，不燒焦不過火，用久了還是會留下一點點茶黑色的「戰績」，淪為「食之無味棄之可惜」的廚具了。

不銹鋼鍋煮麵燉菜煲湯樣樣皆能，但用久了還是會留有「戰績」，難以清理。（Castorly Stock@Pexels）

不鏽鋼鍋清潔｜深層清潔面膜 效果驚人

對於不鏽鋼鍋，以下會分享2個輕而易舉的清潔方法，筆者決定把它稱為「不鏽鋼鍋的深層清潔面膜」，即使是漆黑的鍋面經過面膜的清潔後，都變得立立炅、嶄新如初，效果驚為天人！製作面膜的素材及工具也可輕易找到，而且非常便宜！

不鏽鋼鍋清潔用料簡單，每一種清潔方法成本都不需$20。（余曉彤攝）

不鏽鋼鍋清潔面膜：白醋+鹽

基本上不鏽鋼鍋的內外都有不少陳年舊漬。

按圖看方法1「白醋+鹽」做法：

+ 8

材料：梳打粉2-3湯匙、水1湯匙（若清洗面積較大，可按比例增加水和梳打粉分量）

步驟：

1 準備一個碗，加入梳打粉及水，攪拌成糊狀。

2 戴上手套，把梳打粉糊均勻地塗滿鍋。若然是陳年舊漬，可以重點塗上厚厚的一層。如果是新漬，梳打粉糊的顏色會變深。

3 用保鮮紙覆蓋有梳打粉糊的地方，加強糊告銅的接觸，增加去漬力。

4 把鍋擺放至少1小時，由於筆者的鍋太多污漬，所以擺放了6小時。等待時間因鍋的污漬而異，倘若是新漬太約1-2小時，舊漬建議4-6小時。

5 拆走保鮮紙，此時會發現梳打粉糊已經乾了。用海綿把鍋在流水下擦洗乾淨，即成。

不鏽鋼鍋清潔面膜：梳打粉+水

不只有白醋和鹽適用於清洗不鏽鋼鍋的油污，另一款廚房清潔寶梳打粉亦可輕鬆擦洗！不鏽鋼鍋即使鍋蓋亦有不少陳年舊漬。

按圖看方法2「梳打粉+水」做法：

+ 10

材料：梳打粉2-3湯匙、水1湯匙（若清洗面積較大，可按比例增加水和梳打粉分量）

步驟：

1 準備一個碗，加入梳打粉及水，攪拌成糊狀。

2 戴上手套，把梳打粉糊均勻地塗滿鍋。若然是陳年舊漬，可以重點塗上厚厚的一層。如果是新漬，梳打粉糊的顏色會變深。

3 用保鮮紙覆蓋有梳打粉糊的地方，加強糊告銅的接觸，增加去漬力。

4 把鍋擺放至少1小時，由於筆者的鍋太多污漬，所以擺放了6小時。等待時間因鍋的污漬而異，倘若是新漬太約1-2小時，舊漬建議4-6小時。

5 拆走保鮮紙，此時會發現梳打粉糊已經乾了。用海綿把鍋在流水下擦洗乾淨，即成。

不鏽鋼鍋清潔｜總結測試

記者嘗試2個方法後，認為「梳打粉+水」的方法較慳水慳力，塗上梳打粉糊後等待數小時再輕輕一抹便已完成，快捷方便。其次，一盒梳打粉價錢相宜，而且用途多多，是廚房不可缺少的寶物！

至於白醋+鹽同樣都可以去除污漬，但一定要用百潔布才可有效清除，難免會刮花鍋身，若是名牌廚具或新鍋，不建議使用。

延伸閱讀： 【入廚貼士】不鏽鋼鍋6個常見錯誤用法 延長使用壽命只需3個步驟