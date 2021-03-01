HKTVmall大減價｜廚具食材家電低至1折！和牛扒5折安記花膠$118？

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-03-01 21:36

HKTVmall成立6周年，適逢疫情期間港人對網購需求增加，為慶祝6歲生日，HKTVmall將於即日至3月31日期間舉行一連串的減價活動、抽獎等，食材、廚具、電器、家品過千款貨品低至1折，不過，論心水推介，還是53折的澳洲和牛肉眼扒！

網購平台HKTVmall成立6周年，3月份一連4個星期都會進行大減價，精選多間店舖，提供不同食品及廚具優惠，每周更新不同減價貨品，並設有大抽獎。

請按下圖睇部分食材及家電４周重點推介：

31間不同類型的品牌及商戶，亦輪流每日提供全店折扣及精選激筍產品，另外還有「13 Landmarks每日好店」，亦每日有不同優惠，每店優惠維持2日。除了OTO Penta-Gun 按摩槍、62折Jurlique玫瑰保濕花卉水套裝等，亦有De'Longhi - Icona Elements 電水壺等。

請按下圖睇「每日好店」及「13Landmarks每日好店」優惠食品：

+ 7 + 7 + 7

全場最抵貨品為CASABLANCA的CASA-V舒適羊毛枕（18x28吋），原價$799，但3月18至19日只售$59，即是低過1折！

此外，還有「閃購星期六」，3月份每周六推出一天限定優惠，價格低至31折，每週六各有三款尾數為$6的特惠商品作閃購，由$26至$76不等！

請按下圖睇「閃購星期六」的減價貨品：

抽獎活動亦分4階段，凡於HKTVmall購物，單一消費滿$800，即可參加即中抽獎1次，滿$1,200或以上即抽獎2次，不限次數。

獎品包括：iPhone 12 Pro（256GB）（價值$9,299）、OTO 按摩椅（價值$36,000）、Loewe手袋（價值$22,450）、Sailor Moon S系列 18K 螺旋愛心月權杖（價值$5,000）等。此外，亦有多套電爐食品Set（價值$406），包括Vesta二合一電火鍋燒烤爐、CJ-BEKSUL韓國午餐肉（340克）和CJ-Haechandle韓式傳統辣醬（500克）。

優惠每日都會更新，若想知更多詳情可瀏覽HKTVmall網頁。

資料來源：HKTVmall