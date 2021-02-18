MOS Burger冇晚市自製漢堡鬆軟秘技　漢堡小食熱量排名邊款最低？

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-02-18 20:30

漢堡包不少人喜歡吃，但這類美式快餐一向予人不太健康的感覺，於是有人轉投新豬肉等素食漢堡的懷抱。不過消委會日前的報告就指出，素漢堡包不一定較健康，平均鈉含量和熱量甚至有機會高於牛肉漢堡，究竟肉類漢堡的熱量有幾高？今次就整理了MOS Burger所提供的官方營養資料，到底摩斯漢堡、吉列炸蝦堡、珍珠堡等哪種最低卡高卡？想在家自製漢堡的話，又有甚麼秘訣？

自新冠肺炎疫情第四波加劇以來，已超過2個月未有堂食晚餐。今日（2月18日）起政府放寬防疫措施，晚市可恢復堂食至10時，但食客進入食肆前須掃描「安心出行」二維碼或登記個人資料，不過亦有餐廳表明寧願繼續停止供應堂食晚市。日式連鎖漢堡包店MOS Burger，今日中午亦宣佈維持3項舊有安排：日間只開放店內一半座位、最多二人同坐一桌、堂食服務至下午5時59分等，而外賣自取的9折優惠亦會持續。有網民歡迎有關決定，表示「安心幫襯」。

MOS Burger現時有29間香港分店，另設有6間MOS Cafe。（facebook：MOS Burger Hong Kong）

儘管近日有不少小店表示恢復晚市堂食後仍只會繼續提供外賣，但以連鎖餐廳來說，MOS Burger是第一間。有網民笑稱，或許是因為見到麥當勞因有員工籲食客使用安心出行後被毆，成為「安心出行第一滴血」，因此推行此安排保障員工安全。（MOS Burger Hong Kong）

MOS Burger現時在香港共有29間漢堡包店及6間MOS Cafe，很多人覺得食漢堡包不太健康，其實MOS Burger官方網站有非常完整的「營養分析」資料，包括熱量、蛋白質、脂肪、膳食纖維等，以下就列出各種漢堡和熱狗類的熱量。

請按下圖睇MOS Burger各種包類的熱量（由低至高）：

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綜合以上排行，金平牛蒡珍珠堡與海鮮珍珠堡，兩飯都是米飯類漢堡，但熱量普遍比其他漢堡包低。不過，一旦把漢堡餡料換成牛肉，如「烤牛肉珍珠堡」，熱量卻一下子飆升，足足差200千卡有多少。若不想太肥膩，可能要減少牛肉類漢堡。此外，兩款熱狗的熱量都偏低，當中辛味熱狗比原味熱狗低卡。

除了食包，食客都會另加配料，最受歡迎的大概是獨有的摩斯脆雞，還有摩斯雞塊、厚切薯條等，以下將列出三者熱量。不過由於三種小食都屬於油炸類，熱量肯定不低，若你想挑選低卡的配菜，非「綠田園沙律」莫屬！以生菜、車厘茄為主的沙律，僅得17.2千卡。

自製鬆軟漢堡 肉汁滿瀉的秘密

沒有堂食，不想外賣，又想試試自己親手做的話，早前就曾有日本節目《生活小貼士》，請來家務專家傳授製作鬆軟多汁漢堡扒的技巧，漢堡扒肉汁簡直澎湃如泉湧。其中兩樣必備工具是冰格和冰豆腐，另外還有甚麼秘訣呢？

【入廚貼士】漢堡扒鬆軟多汁的技巧 日本家務達人示範7個步驟！

主持人把漢堡扒切開，馬上見到肉汁滲出來！（《生活小貼士》節目截圖）

請按下圖睇詳細步驟及最後的完整食譜：

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同場加映：【飲食熱話】網友選麥當勞10大人氣漢堡No1竟是...最高卡榜上無名

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資料來源：MOS Burger