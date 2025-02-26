防癌食物｜癌症專家推10種高效抗癌食物新名單　1種更增藥物療效

防癌食物｜長久以來，人們都相信癌症跟食物有關，相關的資訊也層出不窮，如甘筍汁、檸檬酸，鹼性食物等都被指為有效的抗癌食物。但隨着相關研究的增加，被應為有實證的「抗癌食物」進一步被確應。來看看專家推薦的最新「抗癌10食」。



防癌食物｜助防癌、抗癌升存活率

「甘筍不宜大量食用，甘筍汁抗癌的想法已經過時了。」日本帝京大學福岡醫學技術學院教授、癌症專家佐藤典宏博士直言，隨着飲食與癌症的研究數據增加，真正能抗癌的食物，已得到科學的認可。「曾經有針對1000多名癌症患者進行的詳細飲食研究表明，食物也會影響他們的存活率。」的確，早前就有台灣醫生分享病例，指一名中年大腸癌未期患者，在治療後聽從醫生建議，每天吃半碗煮熟的菇類，雖然沒減少吃肉，但兩年多都並沒復發。

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佐藤典宏博士著有一系列抗癌食療書籍，也有被翻譯成中文的。（網上圖片）

抗癌食物｜預防癌症、癌症患者活得更長10食物

「抗癌食品」雖然並未因更多的科學實證而被完全改寫，但可以讓我們更聚焦真正有效的食物。佐藤博士就歸納出最新「抗癌10食」並說明功效，推薦給想要預防癌症及即使得了癌症也想活得更長的人。

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抗癌10食（掛名不分先後）

抗癌食物1：椰菜｜抑制癌細胞生長和轉移

椰菜是便宜又最常見的抗癌食材。（Matthias Böckel@Pixabay）

椰菜等十字花科蔬菜富含植物化學物，植物可以此保護自身免受有害物質的侵害。蘿蔔硫素就是其中一種植物化學物，具很強抗氧化作用，能夠抑制癌細胞的生長和轉移。椰菜無論什麼季節都可以買到，而且價格便宜，是最常見的抗癌食材。椰菜是天然胃藥！1部分最珍貴營養是菜葉2倍 炒椰菜揀重身最錯

抗癌食物2：西蘭花｜抗氧化力強 西蘭花芽抗癌最強

西蘭花芽含大量蘿蔔硫素，是最強抗癌食物。（Artelle Creative@Unsplash）

西蘭花是一種十字花科蔬菜，具很強的抗氧化能力。特別是西蘭花芽，更含有大量蘿蔔硫素，可以說是最強的抗癌食物。西蘭花能放在雪櫃保存較長時間，食用很方便。【入廚貼士】西蘭花這樣煮維他命大流失！2種烹調法最能留住營養

抗癌食物3：洋蔥｜攝取槲皮素最強

洋蔥是最攝取槲皮素的最佳食物。（Kaboompics.com@pexels）

包括洋蔥在內的蔥屬蔬菜富含槲皮素，這是種具有很強抗氧化特性的多酚，因此具有出色的抗癌作用。蘆筍和綠茶等食物也含有槲皮素，但洋蔥是最適合攝取槲皮素的食物，因為即使加熱也不會分解，因此可以用於多種菜餚中。

抗癌食物4：大蒜｜降大腸癌風險25%

大蒜可降低患大腸癌的風險。（ji jiali@Unsplash）

大蒜含有一種稱為烯丙基二硫醚的成分，由於其抗氧化和抗發炎特性，預計具有抗癌作用。對多項關於大腸癌和大蒜的研究發現，食用大量大蒜的人患大腸癌的風險降低了25%。蒜頭營養｜西醫之父大蒜10好處 降血壓膽固醇抗衰老1日宜吃多少?

抗癌食物5：大豆｜干擾癌細胞生長

經發酵的大豆食品健康價值更高。（Polina Tankilevitch@pexels）

癌細胞透過增生血管來促進生長，而大豆中的金雀異黃酮具有透過干擾血管生成來抗癌的作用。此外，味噌、納豆等發酵大豆食品含有大量有益細菌，具有調節腸道環境的功能，而腸道環境也與全身性癌症有關。豆漿豆奶營養｜哪款營養較高蛋白質較豐富？1類人忌飲易呼吸困難

抗癌食物6：菇類｜增強免疫防癌

直接進食菇類抗癌比吃補充劑好。（Paula@pexels）

菇類所含的β-葡聚醣具有增強免疫力的作用，能有效預防癌症等多種疾病。市面上含有菇菌特定成分的補充劑聲稱它們「有效抗癌」，但沒有科學證據表明它們有效，因此我建議直接進食菇類。

抗癌食物7：高脂魚｜抑制發炎抗癌

製成罐頭也無損高脂魚類的抗癌成份。（Monika@Pixabay）

Omega-3脂肪酸具抑制發炎的作用，而發炎是癌症的起因和發展因素。它主要存在於鯖魚、沙甸魚、油甘魚、三文等高脂魚類中，甚至在罐頭製品中也含量豐富，食用極方便。

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抗癌食物8：海藻｜增強抗癌療效

海藻適合正在接受癌症治療的人。（RDNE Stock project@pexels）

褐藻糖膠存在於海帶、裙帶菜等海藻中，除可降膽固醇和血壓外，還具有抑制癌細胞生長的作用。更有研究指，它可增強抗癌藥物和分子標靶藥物等治療的成效。推薦給正在接受癌症治療的人。海藻營養｜新超級食物穩定血糖紓緩柏金遜5好處 海帶昆布點分？

抗癌食物9：番茄｜阻截癌細胞進展 降中風50%

番茄防中風，亦助抗癌。（Dmitry Demidov@pexels）

番茄中的茄紅素具強大的抗氧化作用，有研究顯示，血液中茄紅素含量高的人，中風風險可降低50%。番茄紅素也被認為有助阻截支持癌細胞進展的血管增生，有效防癌。番茄功效｜減更年期症狀助防癌7功效 增生育力點食最好？生或熟?

抗癌食物10：甘筍｜降各種癌症風險

甘筍確可降患癌風險，以煮熟食用最佳。（Suzy Hazelwood@pexels）

甘筍的抗癌形象鮮明，富含的β-胡蘿蔔素已被證明可降低各種癌症的風險。不過，雖然有甘筍汁有效抗癌的說法，但甘筍汁的碳水化合物含量相對其他蔬菜高，製汁時重要的膳食纖維也被去除，所以煮熟食用最佳。

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佐藤博士坦言：「沒有什麼神奇的成分可以立即消除癌細胞，但有些食物可以從各個角度有效對抗癌症，因此將這些成分均衡地納入您的日常菜單中肯定有助於抵禦癌症。」

參考資料：週刊女性／健康好生活