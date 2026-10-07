超市優惠｜惠康/百佳快閃88折！惠康用八達通再減$40／AEON 6折起

超市優惠｜百佳、惠康、今個星期繼續鬥減價，百佳買滿$150全單88折！惠康則滿$168有88折，用八達通再減$40。佳宝超市點心水餃8折。AEON則推出新鮮日，牛油果$5/個。



百佳超市｜買滿$150即享88折 濃縮湯$8.8/罐

百佳10月10日（周六）推出「秋日快閃優惠」，買滿$150 ，即可享88折，優惠只限1日。其中，金寶濃縮湯／意粉醬$44/5罐，平均$8.8/罐（原價$17/罐）；日清合味道杯麵$22.9/4杯，平均$5.8/杯（原價$9.5/杯）；福稻亭日本白蛋／粉紅蛋（10隻裝）$44/2排，平均$22/排（原價$30/排）；金鳳牌泰國頂級香米（8公斤裝）$112.7/袋（原價$128/袋） ；巴西雞中翼（2磅裝）$33.5/包（原價$38/包）。

優惠期：10月10日

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PNS網購同日亦推出限定優惠

~滿$800並輸入優惠碼【OCT8】即享全單92折。

~滿$1,200並輸入優惠碼【OCT12】享全單88折。



惠康超市｜滿$168享88折 用八達通再減$40

惠康10月10日（周六）推出「哈囉『惠』大折日」，買滿$168即享88折，優惠只限1日。包括：維他款檸檬茶$37/3排，平均$12.4/排（原價$19/排）；湾仔碼頭水餃、點心$44.9/4包，平均$11.3/包（原價$23至$29.9/包），相當於38折；新紀元卵日本白/啡蛋（10隻裝）$44/2盒，平均$22/盒（原價$36/盒） ；健達繽紛樂巧克力$19.8/件（原價$30.5/件）。

優惠期：10月10日

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此外，由10月9日起至11月1日期間（逢星期五至日），在惠康門市用八達通單一消費滿$500，可享即減$40折扣優惠。



佳宝超市｜點心水餃8折 灌湯小籠包¥8/包

佳宝網店今日（10月7日）推出1日限定優惠，全店七鮮點心水餃系列8折。其中七鮮灌湯小籠包¥8/包（原價¥9.9/包）；七鮮黃金蛋餃¥8.8/包（原價¥11/包）；七鮮晶瑩蝦餃王¥8.8/包（原價¥10.9/包）；七鮮薄皮豬肉小餛飩 (40隻裝)¥11.7/包（原價¥14.6/包）。

優惠期：10月7日

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另外，還有佳宝網店限時優惠， 買滿¥200減¥30、滿¥300減¥50；滿¥500減¥120；京東APP新用戶額外再減¥30；滿¥199免運費。

AEON超市｜周三1日限定 牛油果$5/個

AEON在10月7日（周三）推出「周三新鮮日」。其中，雀巢Mega呍呢拿朱古力甜筒/雪糕批$20/盒（原價 $31.9/盒）；牛油果(6個裝)$30/包，平均$5/個（原價 $36.9/包）；有皮白立魚柳 (每包約280克)$30/包（原價 $49.9/包），相當於6折；挪威煙三文魚$40/包（原價 $49.9/包）；四洲粒粒柑橘汁$3/罐（原價 $4.9/罐）。刀嘜芥花籽油 (750毫升)$18/支（原價 $20.5/支）；日本卵太郎白蛋 (10隻裝)$20/盒，（原價 $22.5/盒）。不過AEON STYLE啟德除外。

優惠期：10月7日