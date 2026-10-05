番茄豬扒食譜｜做法簡單酸甜啖啖肉、片糖煮醬汁更健康

豬扒是雪櫃常備食材之一，夠大塊又多肉，而且亦不難處理。發現這裡介紹過的豬扒食譜不算多，所以今次會示範番茄豬扒的做法，酸甜醒胃，是一道廣受大人和小朋友歡迎的下飯菜。攝影、攝錄：繆鈞堤、李賢華剪接：繆鈞堤



無肉鎚揼豬扒可以用咩？

每次煮豬扒的時候都會用一個小鎚仔揼揼揼，那時總覺得這個步驟很好玩。這個工具英文名叫"Meat Mallet"，中文多譯作「肉鎚」，功用就是將肉整得更腍更鬆軟。但如此專門的器具，不常煮飯的人或許未必有，其實可以用刀和叉代替，以刀背大力捶在豬扒底面，再用叉子於豬扒上刺上小孔，亦可得同樣效果，使肉鬆軟入味，吃起來不會硬綁綁。

番茄汁點煮?

番茄豬扒靈魂所在當然是番茄汁，有人只用茄膏、茄汁來調味，但始終認為有新鮮番茄才是最好！調這個汁不外乎都是醋、水、丁點酒，還有糖，參考過很多做法，煮這個醬汁都喜以片糖代替白砂糖，據說它與番茄的化學作用更好，沒有深究，但它比砂糖更健康也是無可置疑的事實。一般而言，糖的顏色愈深，代表越少加工程序，所含礦物質也較多。片糖以甘蔗為原材料，除了有多種礦物質與維他命，也具補血之效。

番茄豬扒食譜做法

番茄豬扒食譜做法

食譜 番茄豬扒（煎） 材料 豬扒3塊、番茄2個

醃料：糖1茶匙、胡椒粉少許、生抽1.5茶匙、油1茶匙、酒少許、生粉1茶匙

番茄汁：酒1茶匙、水2茶匙、米醋少許、茄汁半湯匙、片糖1小塊 做法 1.洗淨豬扒及徹底印乾水分，切走筋和骨，以刀背揼鬆豬扒兩面，再用叉平均戳進豬扒。 2.每塊豬扒切成3小塊，用醃料醃30分鐘。 3.洗淨番茄，每個切成6-8件。 4.鑊燒熱下油，中火煎豬扒至腍身及兩面金黃色，約8成熟即盛起備用。 5.洗鑊，再燒熱下油，中火煮腍番茄並加入番茄汁的調味料。 6.轉大火，豬扒回鑊炒勻，煮至收汁即成。

番茄健康小貼士：

番茄以含有豐富茄紅素見稱，它是天然的抗氧化劑，抗老功效一流，但必須和油配合，才能容易釋放及被人體吸收。除此之外，番茄亦有磷、鐵、鉀、鈉、鎂及維他命C等，每日只需吃2個番茄，就能滿足人體每日所需的維他命C含量，而箇中的纖維質就有助預防攝護腺癌和乳癌。

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