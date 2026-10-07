螞蟻消滅｜網民大呻蒸魚變螞蟻湯！專家教2招滅蟻+最怕什麼味道？

螞蟻消滅｜天氣雖已步入秋季，但日間仍又悶又熱！這種天氣最容易有蛇蟲鼠蟻出沒。尤其是一堆堆密密麻麻的小螞蟻，令人頭皮發麻。近日有網友在社交平台發文大呻指，螞蟻多到嚇人，連蒸魚都變「螞蟻湯」，而且還遇到不只一次。事實上，不止噁心，螞蟻還攜帶病菌易惹病，究竟該如何預防？



螞蟻消滅｜網友大呻螞蟻橫行 蒸魚變「螞蟻湯」

近日有網友在Threads上發文大呻，指今年的螞蟻特別恐怖。樓主表示，發現蒸魚的魚頭、魚尾佈滿被蒸熟的螞蟻，就算夾走，油面上還飄著一大片，多得嚇人。貼文曝光後有逾86萬次瀏覽，大批深受其害的網民紛紛留言表示，家裡亦出現很多蟻，最可怕的是找不到源頭，甚至連沒有放食物的地方也無一倖免。

不少網民看到都有共鳴：

「呢幾日我屋企都俾啲蟻入侵用蟻粉唔work 入侵縫隙噴香水就換其他縫隙入侵爬埋上床救命屋企人不覺得有問題玩共生」

「係，以前都會搵到源頭， 今年搵不到源頭之餘， 仲要同時出現不同品種嘅蟻 」

「講真今年真是好多蟻，連冇野食闍廁所都有蟻，不知發生咩事」

「我仔房間放公仔的位置，冇任何食物，隔離係書架，下邊係門，懸空擺咗啲公仔，前日發現！好恐怖！我噴咗啲殺蟲劑然後抹乾淨，暫時未再發現有」



螞蟻的種類繁多，已知至少有800種以上，家中常見的有3種，分別是中華單家蟻、小黃家蟻（俗稱法老蟻）和小黑蟻。（zoez.zhong@threads）

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螞蟻消滅｜專家揭螞蟻出沒原因 螞蟻喜歡吃什麼？

螞蟻的種類繁多，全球已知的螞蟻種類超過13,000種，家中常見的有3種，分別是中華單家蟻、小黃家蟻（俗稱法老蟻）和小黑蟻，屬雜食性，多喜歡吃蛋糕、糖、油等香甜食物。此外，動物的屍體、人體的分泌物等均屬於螞蟻的食物範疇。

那麼家中為何會出現很多螞蟻？不一定是因為家裏髒。滅蟲專家任永強早前接受「01教煮」訪問時表示，螞蟻出沒原因是：

1. 被食物的氣味吸引：螞蟻的嗅覺極為靈敏，只要家中有未封好的食物、或垃圾桶的廚餘都會吸引牠們前來覓食。



2. 天氣也是關鍵：下大雨時，螞蟻需要到地勢較高且乾燥的室內「避難」；天氣炎熱時，同樣需要到陰涼、溫暖的環境中「避暑」。



螞蟻的嗅覺極為靈敏只要家中有未封好的食物、或垃圾桶的廚餘都會吸引牠們前來覓食。（magnific）

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消滅螞蟻方法｜螞蟻帶菌易惹病 滅蟻2方法

螞蟻入屋不只咬人引起紅腫與搔癢，牠們會攜帶沙門氏菌、葡萄球桿菌及鍊球菌等病原體，且傳播能力超強，易造成腹瀉、腹痛等症狀。想要趕走牠們，最好保持家中清潔，亦可用藥餌，因為螞蟻會將藥物帶回巢穴與同伴分享，有助消滅整個蟻群。但要注意其毒性可能會對人體造成威脅。若有安全顧慮，不妨試試以下2個方法。

滅蟻方法【1】爽身粉驅蟻

只要把嬰兒爽身粉撒在螞蟻常出沒的地方，就能輕鬆把牠們趕走。因為爽身粉含有「滑石粉」，這種成分會干擾牠們辨識道路與傳遞訊息的費洛蒙，同時還會阻塞氣道。若家中有幼兒或寵物者應避免在空氣中揚塵施撒，或改用粟米澱粉質地的粉劑／硅藻土於隱蔽角落阻隔。

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只要把嬰兒爽身粉撒在螞蟻常出沒的地方，就能輕鬆把螞蟻趕走。（Getty）

滅蟻方法【2】噴白醋即可防止螞蟻入屋

任永強指出，螞蟻最怕「酸味」，可以用稀釋的白醋噴在螞蟻常出沒的地方，特別是地腳線、窗台、外牆和花槽邊，這樣做就能防止牠們入屋。滅蟻方法｜螞蟻咬人入屋3原因唔只食物引誘！專家3招滅蟻最怕1物

螞蟻最怕「酸味」，可以用稀釋的白醋噴在螞蟻常出沒的地方。（資料圖片）

參考資料：中華人民共和國國家衛生健康委員會