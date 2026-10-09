超市優惠｜惠康/百佳/萬寧/屈臣氏88折無門檻！AEON 5折起+優惠碼

超市優惠｜百佳、惠康、今個星期繼續鬥減價，百佳買滿$150全單88折！惠康則滿$168有88折，用八達通再減$40。萬寧和屈臣氏更全場全場無門檻88折，屈臣氏加$45還送總值$105禮品。AEON則1連2日全場8折，其中名牌保健品再5折。即看以下精選減價清單，把握時間掃貨！



百佳超市｜買滿$150即享88折 金寶濃縮湯$8.8罐

百佳10月10日（周六）推出「秋日快閃優惠」，買滿$150 ，即可享88折，優惠只限1日。其中，金寶濃縮湯／意粉醬$44/5罐，平均$8.8/罐（原價$17/罐）；日清合味道杯麵$22.9/4杯，平均$5.8/杯（原價$9.5/杯）；福稻亭日本白蛋／粉紅蛋（10隻裝）$44/2排，平均$22/排（原價$30/排）；金鳳牌泰國頂級香米（8公斤裝）$112.7/袋（原價$128/袋） ；巴西雞中翼（2磅裝）$33.5/包（原價$38/包）。

優惠期：10月10日

+ 3

PNS網購同日亦推出限定優惠

~滿$800並輸入優惠碼【OCT8】即享全單92折。

~滿$1,200並輸入優惠碼【OCT12】享全單88折。



惠康超市｜滿$168享88折 用八達通減$40／點心38折

惠康10月10日（周六）推出「哈囉『惠』大折日」，買滿$168即享88折，優惠只限1日。包括：維他款檸檬茶$37/3排，平均$12.4/排（原價$19/排）；湾仔碼頭水餃、點心$44.9/4包，平均$11.3/包（原價$23至$29.9/包），相當於38折；新紀元卵日本白/啡蛋（10隻裝）$44/2盒，平均$22/盒（原價$36/盒） ；健達繽紛樂巧克力$19.8/件（原價$30.5/件）。

優惠期：10月10日

+ 4

此外，由10月9日起至11月1日期間（逢星期五至日），在惠康門市用八達通單一消費滿$500，可享即減$40折扣優惠。



萬寧超市｜全場無門檻88折 附優惠碼

萬寧10月9日（周五）推出「驚喜大放送」，全場無門檻88折，優惠只限1日。其中，美贊臣學優力兒童成長營養奶粉$191.9/件（原價$218/件）；HOLDBODY 超級天然鈣60粒$447.4/2件，平均$223.7/件（原價$299/件）；PROVEN 女士專用益生菌+蔓越莓3600（30粒）$316.1/盒（原價$399/盒）；正品生長鈣咀嚼片（60粒）$538/2件，平均$236.8/盒（原價$299/盒） 。

優惠期：10月9日

萬寧官網只要輸入優惠碼「26OCTHH」，滿$288同樣享有88折優惠。



屈臣氏超市｜全場無門檻88折 加$45送總值$105禮品

屈臣氏10月10日（周六）推出全場無門檻88折，優惠只限1日。包括：馬百良安宮牛黃丸（6丸）$2488/2件，平均$182.5/粒（原價$1,500/件）；龍江牌片仔癀肝寶$827.2/件（原價$940/件）；京都念慈菴積熱清斛清熱沖劑$90.2/2件，平均$45.1/件（原價$56.9/件）。此外，凡買任何產品，即可加$12換購2件，價值$8.5的珮夫人蜂膠/特強草本潤喉糖；加$45即可換購價值$105的body basics維他命D3（90粒），此優惠為易賞錢會員專享。

優惠期：10月10日

此外，易賞錢會員到屈臣氏門店／網店購物即享以下限時優惠。

~若是網店輸入優惠碼【12OFF】，享全場無門檻88折。

~凡任何消費，即送$100屈臣氏優惠券（$50優惠券共2張） (只限門市)。

~買精選中西藥產品滿$150，即送$10屈臣氏健康產品優惠券。

~用AlipayHK掃碼領優惠，滿$200即減$20。



易賞錢會員到屈臣氏門店／網店購物即享以下限時優惠

AEON超市｜全場8折 名牌保健品再打5折

AEON在10月10日至11日推出8折優惠。其中：M-1乳酸菌粉$59/2包，平均$29.5/包（原價$59/包），即買1送1，相當於打5折；香醇醇厚混合滴漏咖啡$20.72/包（原價$25.9/包）；餃子$12/包（原價$15/包）；ASC炸虎蝦$31.92/包（原價$39.9/包）；膳食纖維和乳酸桿菌（30包）$80/盒（原價$100/盒）。輕量薰衣草易潔玉子燒$44.72/件（原價$55.9/件），但啟德店除外。

優惠期：10月10日至11日

+ 3

此外，凡於AEON Day購買「自家品牌」商品，AEON BETA會員可獲3倍積分；AEON STYLE CARD／AEON MEMBER CARD會員可獲5倍積分。

