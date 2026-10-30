超市優惠｜惠康/百佳/佳宝/AEON48折起！惠康買$80送$81+附優惠碼

超市優惠｜惠康、百佳今個星期繼續鬥減價，惠康54折起，買滿$80送價值$81禮品；百佳超市買滿$50即可抽價值$1萬的大獎。佳宝淘大蝦肉燒賣$10.9/包，買水餃還送1排菊花茶。AEON則48折起，忌廉蘑菇湯$9/件。即刻嚟睇吓有咩筍貨啦！



惠康超市｜54折起 買滿$80送價值$81禮品

惠康由10月30日至11月5日推出多款超值產品。其中，PACIFIC WEST 酥炸魚柳（300克）$39/盒（原價$72.5/盒），相當於54折；急凍南美白蝦肉（170克）$50/3包，平均$16.7/包（原價$30/包）；此外，買維他/維他奶常溫飲品滿$80，即可送總值$81的豐富禮品，包括：價值$19的維他0糖/大紅袍手指檸檬/鴨屎香檸檬茶（6x250毫升）；價值$62的多芬滋養柔嫩沐浴乳。

優惠期：10月30日至11月5日

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百佳超市｜57折起 買滿$50即可抽價值$10,000的大獎

百佳超市10月30日至11月5日推出萬聖節精選優惠，包括：好卡頓白啤酒$80/2排，平均$40/排（單件$69.9），相當於57折，買滿$80還送總值$34的金寶濃縮湯/意粉醬（290至312克）任選2罐；M&M'S 朱古力家庭裝（175.5克各款） $27.5/包，買滿$40全線M&M's/麥提莎/士力架/Twix/瑪氏朱古力/爽浪/益達/易極/彩虹糖/瑞士糖，送總值$21的農心杯麵（65-70克）任選3杯。樂事薯片/多樂脆粟米片$60/3包，平均$20/包（原價$25.9/包），買3包送總值$19的日清合味道杯麵，任選2杯。此外，在百佳或PNS網購買滿$50或以上，即可登記投票及參加抽獎。

~大獎：價值$10,000於指定百佳門市1分鐘掃貨 (名額5位)

~二獎：價值$407至$4,576 指定品牌產品免費送 (名額20位)

~三獎：價值$500百佳門市或PNS網購電子禮券 (名額20位)



優惠期：10月30日至11月5日

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~PNS網購買滿$399即免運費，新客首次APP落單輸入優惠碼「PNSAPP」即免運費及享9折優惠。

~店取服務新升級「落佳拎」首次買滿$100，輸入優惠碼「CNC26」減$20。



佳宝超市｜淘大蝦肉燒賣$10.9/包 買水餃送1排菊花茶

佳宝由10月30日至11月2日推出「週週佳驚喜」。其中，青島啤酒$60/2排，平均$30/排（原價$35/排）；刀嘜純正花生油（5至5.5升）$142/支；淘大蝦肉燒賣$10.9/包。此外，買任何七鮮或灣仔碼頭水餃雲吞，加$10即可換購1排維他®菊花茶/清心棧系列。

優惠期：10月30日至11月2日

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AEON超市｜95折起 忌廉蘑菇湯$9/件

AEON由10月31日至11月2日推出「感謝日」，期間會員卡/指定AEON信用卡以指定付款方式購物，即可享有即時照價95折優惠，還有好多筍貨，包括：丹麥紫堡牌香滑芝味片$14.9/件（原價$30.9/件），相當於48折；TOPVALU 塔斯曼尼亞牛肉漢堡$20/件（原價$38.9/件）；YAMASA 蟹柳棒47.9/包（原價79/包）；智利帶殼藍青口（每盒約1磅）$25/盒；地捫忌廉蘑菇湯/忌廉番茄湯/忌廉粟米湯/南瓜甘筍湯$18/2件，平均$9/件（原價$14.5/1件）；原味家作蜂蜜花旗蔘$13.5/2件，平均$6.75/件（原價$9.9/1件）。

優惠期：10月31日至11月2日

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本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

