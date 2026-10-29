瓦煲開煲｜耐熱鎖營養3好處！廚神教3步開煲＋1硬幣知有無裂紋？

瓦煲開煲｜瓦煲好處｜鑄鐵鍋、玻璃煲等等砂煲罌罉，對於經常入廚的人來說定必是「親密戰友」，但對於自己家中的廚具你又知多少？在一些傳統的節日，我們都會吃中菜應節，雖說市面上已有不同的廚具適合烹煮中菜，但有些菜式還是使用中式瓦煲（英文：clay pot）更適合！



瓦煲，是煲仔菜的靈魂之一，因其保溫性強，存熱久所以用瓦煲煲出來的煲仔飯、粥或小菜都特別惹味。（資料圖片/王嘉豪攝）

瓦煲好處｜耐熱／鎖住營養等3好處

瓦煲，是煲仔菜的靈魂之一，因其保溫性強，存熱久所以用瓦煲煲出來的煲仔飯、粥或小菜都特別惹味。瓦煲是用陶土加入砂，高溫燒製而成，所以瓦煲也算是陶鍋的一種。瓦煲具備良好的隔熱功能，因在燒製過程中會產生不少微細氣孔，那些氣孔有一種天然隔熱功能，亦可保持溫度，故在燜、燉、煨、煮都有良好效果。儘管瓦煲未必會是經常用到的「戰友」，但家中有一個瓦煲，在大時大節定必有用武之地。

瓦煲具備良好的隔熱功能，亦可保持溫度，故在燜、燉、煨、煮都有良好效果。（資料圖片/蔡正邦攝）

瓦煲正確好處【1】砂鍋耐熱度高

瓦煲耐熱度高，燒至攝氏300多度也沒問題，並且傳熱均勻。

瓦煲正確好處【2】適合長時間燜／燉／煨／煮

因瓦煲天然的氣泡隔熱層，令瓦煲可以長期保溫，對於燜、燉、煨、煮是一大優勢。另外，瓦煲可以存氣，故食材的氣味不會流失。

瓦煲正確好處【3】瓦煲具透氣性

瓦煲燒熱後傳熱很好，而且是溫和地傳熱，有助令食物的營養、味道完全保存在食物內。

瓦煲好處｜揀瓦煲3大貼士 用硬幣即知有無裂紋？

工欲善其事必先利其器，一鍋惹味的煲仔菜當然少不了一個好的瓦煲！原來揀瓦煲是一個大學問，亦有幾點需注意，更有方法避免揀著一個爛瓦煲。

按圖看選購瓦煲3大貼士，1個簡單方法即知有冇裂痕：

+ 4

瓦煲選購貼士【1】檢查瓦煲底

煲底愈細愈好，愈細代表傳熱愈快，更能節省火力及時間。

瓦煲選購貼士【2】瓦煲薄身比厚身好

薄身瓦煲的傳熱能力比厚身的好。

瓦煲選購貼士【3】檢查瓦煲有沒有裂紋

若瓦煲有裂紋，加熱後會容易碎裂。買的時候可以用硬幣輕敲瓦煲，敲的時候聲音愈清脆，代表瓦煲正常。如果輕敲時瓦煲發出啞聲，代表瓦煲有裂紋。

瓦煲好處｜女廚神教開煲步驟+4招保養

不過，瓦煲屢次使用後會漸生裂紋，有時肉眼也難發現，若果使用不當的話，瓦煲也好易「爆煲」和碎裂。不過瓦煲應該如何保養呢？女廚神李綺雯（𡃁妹）跟食家紀曉華親自登門造訪，邀請名廚黃伯權如何正確使用「瓦煲」、保養方法及示範一道做節菜式 ——原煲鮑魚燜嫰雞。

按圖看瓦煲3大好處及正確使用方法、4個保養方法及開煲步驟：

+ 18

瓦煲的開煲步驟：

做法

~先用小刷子將內部的小沙粒刷走，防止沙粒混入食物。

~將整個瓦煲浸水24小時，再以小火煮滾，待冷卻後抹乾。

~最後掃一層油，加熱至油滾即可。



瓦煲4招保養 一用完就洗最錯

瓦煲的保養方法【1】瓦煲不耐溫差變化

用瓦煲煮食謹記不要急速降溫，以免一冷一熱，減低使用壽命。

瓦煲的保養方法【2】瓦煲冷卻後才清洗

瓦煲使用後不必急於清洗，等待散熱後才用百潔布清洗。若然有黏底情況，先用水浸泡一晚再清洗。如情況嚴重可先浸水一晚，再用小火煮滾後輕經一刷，結焦便會脫落。

瓦煲的保養方法【3】避免留有水分及水氣

瓦煲洗淨後用乾布或廚房紙抹乾水分，倒扣風乾，避免水分滲入。

瓦煲的保養方法【4】包好儲存

完成風乾後，用報紙包住放在通風陰涼的地方。

原煲鮑魚燜嫰雞（《砂煲罌罉》香港開電視轉截圖）

瓦煲好處｜煲鮑魚燜嫰雞食譜

按圖看原煲鮑魚燜嫰雞做法︰

+ 9

5款瓦煲食譜推介

其他瓦煲食譜【1】啫啫雞煲

啫啫雞煲食譜｜冬天必食煲仔菜 香濃惹味必用瓦煲最後1步最關鍵!

啫啫雞煲食譜

其他瓦煲食譜【2】鹹魚雞粒豆腐煲

【鹹魚雞粒豆腐煲食譜】鹹香好下飯 經典開胃港式煲仔菜！

鹹魚雞粒豆腐煲食譜

其他瓦煲食譜【3】薑蔥魚腩煲

【薑蔥魚腩煲食譜】港式煲仔菜油香嫩滑 鯇魚脆肉鯇分別在哪？

薑蔥魚腩煲食譜

其他瓦煲食譜【4】咖喱牛腩煲

【愛‧入廚】一支公的咖喱牛腩煲 漫漫長夜慢慢燜

咖喱牛腩煲食譜

其他瓦煲食譜【5】番茄牛肋骨煲

【番茄牛肋骨食譜】雪藏肉3招輕鬆變上菜 鮮甜嫩滑冰糖不可少

番茄牛肋骨食譜

+ 1

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

