SODA MALL｜2萬呎生活百貨新張勁減　設12蚊店凍肉可樂咖啡僅$1！

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-04-09 18:58

疫情以來，香港人整個消費和生活模式都大有改變，愈來愈多人習慣在家囤糧，如：凍肉、即食麵等等，難怪超級市場的生意絲毫沒有下跌。日前九龍區就有一間全新的生活用品旗艦店開幕，佔地2萬呎，不但有超市所需的凍肉、蔬果、糧油雜貨，裡面亦包含食肆及$12店等，新張期內貨品更輪住減，低至$1都有！ 攝影：鄧穎琪

Soda Mall紅磡旗艦店已正式營運，佔地2萬呎，並且以「偽出國」體驗為理念，引進逾400款亞洲各地的食材，包括日本農場直送的和牛、豚肉；韓國醬油蟹、醬油蝦、燒魷魚；還有無激素泰國豬肉及Blue Elephant醬料等。記者率先逛了一趟，$12店確實有不少廚房神器、但最吸引的是各種不同的凍肉和冷藏食物，許多都比平日低了一截。不過，講到最吸引的，相信非「$1 Offers」莫屬，由即日起至4月21日，精品超市每日都會以$1發售，當中包括：西施骨、可樂、咖啡等等。

凍肉及冷藏食品類

急凍食品除了和牛，亦有各種海鮮，如：鰻魚、刺身蝦、鱈魚、西冷扒等等，其中西班牙白春雞的減幅很誇張，原本$55一隻，現減價至$100/3隻。另外亦有氣炸即食的炸雞、炸蝦與Pizza等。

凍肉櫃有各種來自日本的肉類，標明用途，可在家烤肉或火鍋。

按圖看更多凍肉及冷藏食品：

+ 25 + 25 + 25

水果、飲料及甜品

蔬果類來自各產地，像是日本愛媛柑、台灣鳳梨、韓國士多啤梨等，另外亦有近月大熱的日東蛋卷。此外，店方亦特推D24和D197榴槤，目前買貓山王榴槤肉，即可獲贈雪米糍。

Soda Mall的蔬果來自各個不同產地。

飲品櫃上有多種日本飲料，如果汁、碳酸水等，另外亦有不少酒。

按圖看更多水果、飲料及甜品：

+ 13 + 13 + 13

乾貨

為了更符合「亞洲美食匯」主題，這裡也供應一些東南亞食材。泰國是香港人的熱門旅遊勝地，而泰國菜也廣受香港人歡迎。以往要買泰式醬料，可能要特地去九龍城，但這裡卻是一應俱全，要應付泰式金邊粉、海南雞飯、青咖喱雞等等，相信都冇難度。值得一提的是，乾貨還有湯包、罐頭鮑等都有減價優惠，不妨一看。

有大量泰國醬料，可以在家煮泰式咖喱、冬蔭功等等。

東南亞美食區。

按圖看其他東南亞食材產品：

+ 7 + 7 + 7

電器及生活用品

甫進Soda Mall不遠處，便是賣電器的地方，有各式各類的小家電，個人認為電飯煲也算抵買。有些是減醣款式，有些是以小巧迷你作主打，才$268。不過，全場之中個人最推薦的是日本製的99%除菌濕紙巾（10片裝），原價為$9/包，如今居然$10就有3包。

按圖看小家電及生活用品：

$12均一價區

很多主婦愛去$12店尋寶，Soda Mall內也有個$12均一價區，以廚房小物為主，連整蛋糕甜品的食材都有，有時懶得去烘焙店買專用工具，或許這裡都幫到手。

店內有一個$12均一價區，以家居小物、收納用品為主。

各類廚房小物，如：刀、調味盒、除臭用品。

按圖看$12區廚房家居小物：

+ 21 + 21 + 21

每日限定$1貨品

全場最抵的肯定是「$1 Offers」，每日都有一款貨品以$1發售，而且絕非冇人要的貨尾，而是飯糰、可樂、肉、咖啡等等，就連600毫升的洗衣劑都只售$1而已。不過每件貨品都數量有限，想買得到的話可能要早一點去光顧。此外，其中兩款下圖未有輯錄的貨品，即：「純。清遠119天有機雞無皮雞胸肉/有機雞雞柳/有機雞雞下髀」，以及「十字牌士多啤梨低脂純‧凝酪」則分別於4月18及21日以$1發售。

按圖看每日輪住減的「$1 Offers」貨品：

+ 7 + 7 + 7

此外，以往香港人去旅行候機室時，都會與顯示板合照打卡，店裡亦設有這樣的「候機室打卡位」，附近有幾間亞洲區美食區，包括：韓式的「Love魷」、「SSOJA TOAST」、台式的「堂水．啡」以及日式的「嵐」。

這位板，相信大家已很久沒見過。

按圖看「候機室」有什麼吃？

Soda Mall旗艦店

地址：紅磡崇安街23號環海東岸地下

營業時間：星期一至日09:00-22:00