串燒熱量排行榜｜這款素食高卡相等於一碗飯？最低卡又健康必揀它

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-05-08 17:00

串燒惹味可口，香氣四溢，成為港人最愛的宵夜小吃之一，不過高脂肪肉類配上醬汁往往熱量很高，吃3隻燒雞翼的熱量便高達220卡，相當於一碗飯！ 別以為點素菜就可以任食，有一款素食串燒同樣高熱量和高脂肪，一不小心便墮入熱量陷阱，立即看看以下熱量排行榜，學識精明飲食吧！

「偽豆腐」油脂佔70%

大家應示難想像，原型蔬菜例如金菇、茄子和三色椒等卡路里最低，其次是根莖蔬菜（如蕃薯、南瓜）和海鮮類，而高油脂肉類和加工食物的卡路里最高，減肥人士要盡量少吃。

***按下圖即看串燒熱量排行榜（以一串為計）***

+ 10 + 10 + 10

另外，不得不提就是陷阱食物——百頁豆腐！台灣熱門小食百頁豆腐入口綿軟彈牙，原來製造過程加入大量澱粉和沙拉油，油脂佔70%，一條串燒百頁豆腐（100g）卡路里更高達214千卡，加上其吸水力強的特性，索盡串燒肉汁辣油後，卡路里分分鐘達300千卡！

***按下圖了解傳統豆腐跟百頁豆腐分別***

+ 3 + 3 + 3

慎選食材和醬料 DIY串燒最健康

想吃得健康，很多人都識揀低卡路里和優質蛋白質的食物，但街外串燒店調味一般很「重手」，而醬汁和烹調方法非常影響熱量，最好方法當然是自家減少醃肉醬汁，自製健康串燒！

自製串燒必備：Star Chef 360度旋轉直立式全能燒烤機

今次介紹Star Chef 360度旋轉直立式全能燒烤機，採用特大容量設計，可以旋轉燒烤原隻春雞，和一次過做出至少4串串燒，食物受熱均勻，自由調節油量和調味料份量，滿足健康和口腹之慾。另外，這款直立燒烤機更有220度透明視窗，完全享受烹製過程，絕對是派對必備的煮食神器！

Star Chef - 360度旋轉直立式全能燒烤機 $598

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/08）

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