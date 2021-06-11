MUJI｜2021無印7大廚房神器　店員推薦紙袋？1隻烹調匙有幾特別？

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-06-11 21:00

MUJI（無印良品）的家品向來備受不同國家的人推崇，漸漸形成一股「無印風」，許多人裝修時都以這類日系簡約家居設計為目標，不論大至傢私，小至飾品，通通都是極簡、木材質或白色為基調。以往曾嚴選過20件受日本大廚、YouTuber和主婦推薦的MUJI廚房用品，今次則推薦7件2021年度被激讚的MUJI熱賣廚房用品，不論下廚、處理食材或收納都更方便。

早前有媒體訪問過日本MUJI的店員，推薦多款無印良品的廚房用具。記者亦綜合了其他意見，最終嚴選出7件簡單又好用的廚房用品，其中一款更獲日本廚藝YouTuber評為「最愛廚房用品」第一位，表示該產品無可挑剔，好用到要加購！此外，也有一些是2021剛推出不久的餐具收納袋。

請按下圖睇7件本年熱賣的MUJI廚房神器：

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以上7款產品中，有部分太新，香港還未正式發售，可能要網購、代購或耐心等候。不過經記者進行資料搜集後，發現其中3款已登陸香港的無印良品，包括：（1）小矽膠烹調匙（售價$28）、（2）雪櫃用白米保存桶（售價$100）及紙製廚餘袋（售價$25/20個，即每個$1.3）。

要是你也是MUJI的忠實擁躉，又想購入它的廚房用品，以下還有20件廚房好物推介，通通在香港MUJI有售，其中一款獲日本廚師激讚是「廚房中的神戰友」，又有不易殘留味道的琺瑯食物保存器等。

MUJI｜精選20款廚具廚師主婦都愛用 不銹鋼量杯長柄刷有乜吸引？

請看大受歡迎的不銹鋼系列：

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請按下圖睇其餘12種必買的MUJI廚房好物：