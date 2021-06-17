新世界韓國超市｜韓食百貨集6大品牌手工餃醬油蟹　優惠低至半價!

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-06-17 21:00

新世界韓國食品超市現已登陸北角匯，佔地3,800呎，集合不同的韓國品牌，且貨品的種類繁多如伴菜、便當、氣炸鍋食品等等。以下精選了超市新張優惠抵買貨品，當中部更是買一送一，優惠期至7月3日！ 攝影：余曉彤

新世界韓國食品超市在香港已有多年歷史，而今次的分店選址在北角匯，亦是唯一一間集合6大韓食品牌（Kimchi Factory、Banchan、Chef & Taste、O'taste、New World Mart、Body & Me）的百貨超市店，因此在店內可找到熟食、伴菜、醃肉、醬油蟹、零食飲品等。當中記者認為最吸引的是Kimchi Factory自家醃製的泡菜，對比由韓國運輸到港的，Kimchi Factory是由韓國大廚新鮮醃製，味道更好。

位於北角匯的新世界韓國食品超市集合6大韓食品牌的百貨超市店。

除了鮮食外，場內亦有不同韓國品牌的湯包、即食麵、調味料等，種類比一般超市多幾倍，一些比較少見的食物如韓式血腸湯、特式調味料等都可找到。若是喜愛傳統韓國風味的你，在這裡定必能解你思鄉之癮。

超市新開張隨即帶來不少優惠，記者集中介紹「New World Mart」的超市部分，其中8件貨品更是買一送一，相等於半價優惠，不過需留意優惠於星期日是不適用。

按圖看「New World Mart」新開張優惠：

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