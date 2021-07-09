Daiso｜西灣河店50件精選廚房神器　分段量匙萬能煮食夾Fans大推

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-07-09 22:44

不少人愛逛12蚊店，而在AEON旗下Living PLAZA買到的，都是Daiso Japan（大創百貨，下簡稱Daiso）的產品。Daiso Japan繼早前在九龍灣開設全港首間分店後，西灣河Daiso7月亦已正式開業。記者親身去逛了一趟，尋獲不少寶物，主要是廚房用品為主。而其中一些廣受日本Daiso迷喜愛的生活神器，亦在這間Daiso找得到，以下就精選50件貨品，向大家詳細介紹其用途。 攝影：鄧穎琪

Daiso Japan（大創百貨）是香港人最熟悉的100円店，但本年6月其專門店才正式登陸香港，設於九龍灣區。1個月後，西灣河店亦已開幕，雖然佔地只有約1,400平方尺，不過「麻雀雖小，五臟俱全」，整間店都有近5千款貨品發售，由廚具、文具、個人護理用品等都一應俱全。記者日前於晚上時分到訪，客人也頗多，而廚房用品亦於貨架中佔了一大部分。

只得1,400平方呎的西灣河Daiso不算大，基本上透過玻璃門已經一眼睇晒整間店，不過小歸小，還是有近5千種貨品。

記者從近5千款貨品中，睇到眼花繚亂，終揀選出50款值得推薦的廚房小物，如：一夾十用的「萬用煮食夾」、如漿糊筆形狀的「牛油筆」、專門為剝粟米粒而設的刨子、店方力推的保鮮紙收納盒等。其中有貨品曾獲得日本的設計大獎，亦有多款貨品廣受Daiso迷推薦，原本未在香港發售，如今都在Daiso找得到。記者把50種廚房用品分成三個類別，分別是：處理食材、煮食及收納品。

1.處理食材類

這類包括剪刀、刨、磨蓉器等產品，主要負責烹調前後的食材處理工作，例如：幫蛋殼刺小孔的神器、一隻可量出4種分量的量匙、自動包餃子的工具、全程不用沾濕雙手的洗米用具等。

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2.煮食類

煮食類包括煮食時更便利的小幫手，例如：瞬間將煮完的食油凝固的凝固劑、萬用的可拆式煮食夾、免油的煎蛋器等。

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3.收納類或其他

收納用品包括保鮮紙收納盒、吸款式的海綿掛架、廚具座等，記者尤其推薦有蓋封口夾。有時買了一大包生粉或麵粉，剪了小角後只能用膠紙黏起，但倒起來總是很不方便，甚至下次再用時會倒瀉。這個封口夾像其他食物夾般將袋口夾好，下次使用時打開蓋子便能輕鬆倒出。

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若想睇更多店內環境及貨品類型，請按以下圖片：

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若想睇埋上述未有介紹的九龍灣淘大Daiso的貨品，可按以下圖片：

Daiso｜首間Daiso Japan $12店進駐淘大 水煎蛋神器30款廚房小物

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