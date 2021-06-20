Daiso｜日本Daiso迷推12件必買小物　萬用煮食夾1件有10用途？

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-06-20 13:30

日本100円店Daiso（大創）以平價、產品多樣性及設計實用的家居雜貨而吸引一大班粉絲。日本節目《サタデープラス》請來兩位「Daiso迷」為觀眾介紹實用的商品，部分更可在香港找到，大為吸引！

Daiso在日本已有44年歷史，產品一向以價廉物美而受到日本人青睞。日本節目不時會訪問「骨灰級」的Daiso迷分享他們認為好用的產品，首先介紹的是每年會在Daiso購物超過100次的中橋美輝小姐，她為大家介紹6款在家必備的廚具、收納好物等，對於煮人家來說件件都是不可錯過！

每年在日本Daiso購物超過100次的中橋美輝小姐介紹必買100円商品。（《サタデープラス》截圖）

按圖看「Daiso迷」中橋美輝推薦必買100円商品：

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雖說是百元商店，但Daiso亦有推出價錢為300円、500円及600円的商品，以便提升商品質素。購買Daiso產品資歷長達20年的知名主婦臼井愛美，她為觀眾介紹必買的500円商品，當中包括實用家居雜貨、露營用品等，性價超高！

知名主婦臼井愛美已成為Daiso迷長達20年！（《サタデープラス》截圖）

按圖看「Daiso迷」臼井愛美推薦必買500円商品：