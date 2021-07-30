鄭秀文減肥全靠呢種蔬菜「飯」！同場推介8大功能球釜電飯煲

姊妹們想減肥，需要在日常生活中入手。根據日本網站ラキング於2020年所做的調查，票選10大最有效減肥的方法，第一及第二名分別是步行減肥法和限醣減肥法，透過運動和減少吸收碳水化合物，達至減肥效果。市面上，最少有2款可以替代白飯的食物，不單營養價值高，而且碳水化合物的含量較白米低，但是不是人人都適合食？一齊了解下吧！

減肥恩物1： 天后鄭秀文大力推介—椰菜花飯



不得不提，椰菜花飯在外國已經十分流行，而天后鄭秀文亦曾於個人社交平台向網民推介「超美味的炒白椰菜花飯」（完全沒有白米的白椰菜花飯），只要利用白椰菜花、蝦仁、蛋、蔥花、帶少許肥油的牛肉粒、鹽及黑胡椒炒埋一碟製成。

簡單煮法配合適量的運動，就能夠輕鬆減肥。其實想達至減肥效果，的確要留意身體所攝取的熱量，以100克的白飯為例，就有約117kcal，但椰菜花飯卻只有約25kcal，是白飯的1/4，升糖指數亦只有10，絕對是減肥的最佳食物。

天后鄭秀文在個人社交平台分享自己的「超美味的炒白椰菜花飯」。（sammi_chengsauman IG）

***按下圖即睇椰菜花的10大健康好處***

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椰菜花容易造成便秘 消化功能較差不宜多食

雖然椰菜花的營養價值高，而且零脂肪，基本上不會致肥，但椰菜花本身含有大量膳食纖維，因此進食後需要飲用大量水份，若水份不足會容易造成便秘。此外，蔬菜中（包括菜花及綠葉蔬菜）所含的維他命K高，會影響薄血藥的功能，因此服用薄血藥物的人士，亦不宜進食過量。

減肥恩物2： 「最理想的太空糧食」—藜麥



藜麥亦是不少講求健康和想減肥人士的恩物，分量少少就已經有足夠的飽肚感，還足夠維持半天時間，它的威力就連太空總署（NASA）都把它評估為「最理想的太空糧食」。作為超級食物，藜麥可分為紅、黃、黑三種顏色，當中黑藜麥的營養價值最高，黃色藜麥質感則最軟。

食用藜麥前亦周樣需要考慮自己的體質和進食習慣來調節分量，避免引發消化不良。（IG@alessandracretacci）

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「球釜內鍋」電飯煲 煮出減肥懶人餐

想煮出美味的藜麥飯，一個出色的電飯煲是不可或缺。Tefal RK7321電飯煲以4 層球釜內鍋設計，具有出色熱循環加熱效果，每粒米都可以均勻受熱，不會出現煲底有飯焦，煲面仍然未熟的情況。而且配備8 種煮食模式，包括白米、糙米、稀飯、煲湯、慢燉肉類、蒸煮、快煮、加熱、保溫等功能，輕鬆為自己準備減肥大餐。

Tefal RK7321電飯煲

Tefal RK7321電飯煲4大特色



- 球釜內鍋具有出色的熱循環加熱

- 1.5mm, 4 層球釜厚鍋

- 8種煮食模式米飯包括白米，糙米, 稀飯、煲湯、慢燉肉類, 蒸煮, 快煮, 加熱, 保溫

- 容量1.8L (約10 杯米)

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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/30）

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