淘寶廚具｜新一代切菜神器網上爆紅！一壓即出片出絲　凍肉皆可切

明明有一顆想製作美食的心，但每次一想起前期的備菜工序，做飯的熱情瞬間就被現實粉碎。畢竟，在下廚的整個過程裡面，切絲、切片的工作，往往是最費時間費力氣的，譬如一道簡單的炒土豆絲，光是切絲可能已經花上一個小時，最後切得手都痠了，可切出來的菜卻有的厚有的薄、有的粗有的幼，根本就不好看。



（網絡圖片）

其實，刀工的優劣不僅僅會影響菜餚的美觀，還會直接影響菜餚的口感與味道。精湛的刀工能使食材更易入味，受熱更加均勻，是色香味俱全的保證。而烹飪行業內就有句俗語叫：「三分勺功，七分刀工」，可見刀工的確異常重要，況且拿起菜刀切菜也有潛在危險，一不留神隨時會切傷手指，所以千萬不容小覷這門技術。

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之不過，不是人人都能有一手神出入化的刀法，亦不見得有時間去慢慢磨練。於是乎，近年來坊間便出現了五花八門的「切菜神器」，它們最大的好處就是讓人不需要動刀即可將食材均勻切割，吸引了無數煮婦入手。



切菜器到底是實用還是雞肋？

目前市售的切菜器普遍是單片式的，可以替換不同刀片來處理不同食材。看似簡單方便，但其實網上卻有不少用家投訴設計雞肋，事關這類刀片不僅不穩固還十分遲鈍，如果要切紅蘿蔔這類比較硬的食材，需要用到很大力氣才可以削掉，過程很容易便會弄傷手。

（網絡圖片）

雖說這類型的產品通常都會配有一個護手器來固定食材，但仍然有受傷流血的風險。而且把食材放到護手器裡面，削著削著食材很容易會變歪，需要不斷調整；後期切到尾部時，食材還會卡在護手器裡面，根本就削不到，造成浪費。

（網絡圖片）

看到這裡，是不是已經打消了購買的念頭呢？或者是不是因為曾經用過這種切菜器受傷而產生了陰影呢？



其實也不能一竹篙揇沉一船人，事關如今市埸上也出現了其它不同類型、不同用法的新款切菜器，而接下來介紹的新一代切菜神器正正就是「實用性與安全性兼優」的最佳例子。自推出開始便風靡各大內地社交網絡，在小紅書上的推薦帖文多不勝數，反正基本上用過的人都無一不讚好，可說是無可挑剔的首選！

（小紅書截圖）

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【優點1：輕鬆按壓出絲出片】

從外型上來看，這款切菜器與普遍的切菜器截然不同，它是一個三腳架的形狀，底座有防滑硅膠墊片，可以穩固地立在桌面之上。

裡面還有一個專門放置食材的透明容器，而用家要做的，就是把直接食材放進去，然後往下按壓把手，咔嚓咔嚓兩三下工夫就會自動出絲、出片，過程輕輕鬆鬆，我們的雙手亦毋須接觸食材，更加衛生。

（小紅書）

值得一讚的是，這款切菜器相比普遍的切菜器，在處理食材時能夠切得更一乾二淨，基本上都沒有剩。

（小紅書）

【優點2：大量買家認証安全不傷手】

更貼心的是，它將刀片部分隱藏於透明容器後面，使用時不會接觸刀片，再也不用擔心雙手會被刀片割傷，特別安全可靠。

所以在淘寶評論區裡，可以見到有許多買家都反映它安全不傷手，更有買家忍不住留言大讚『終於找到一個不浪費又能保護手的切菜器了』、『之前各種切菜神器都買遍了，只有這個真的不切手』、『百分百不傷手』、『老人孩子都能用』。

（淘寶截圖）

【優點3：可切絲、切片，肉類/蔬菜/水果皆可用】

有3種不同厚薄的切片刀及2種不同粗細的切絲片，用家可以根據食材任意替換。

（小紅書）

大部份的食材皆可切，不論是粗絲、細絲、厚片、中片、薄片，通通毫無難度，想要切多薄就多薄，切多幼就切多幼。

比如是筍絲、胡蘿蔔絲、土豆絲，又或者青瓜片、年糕片、翠肉瓜片、檸檬片；甚至乎肉片、魚片、肥牛片亦不在話下，切凍肉也可以像切豆腐一樣簡單，2 ~ 3分鐘就能完成備菜工序，讓做飯一事也變成了一種享受。

（小紅書）

【優點4：切口均勻平整，展現大廚刀工】

劣質的切菜器往往就是敗於刀片身上，有的刀片邊緣做工太過粗糙、遲鈍，導致用家使用時需要花很大力氣，切出來的食材水分更嚴重流失，呈現出厚薄、粗幼不一的形狀（如下圖所示），大大影響菜品的美觀與口感。

反觀這款新一代的切菜器，由於它的刀片經過精鋼開刃精心打磨，故其刀片相當穩固鋒利，加上槓桿原理，輕壓把手就能切割出均勻、平整、有棱有角的食材。

（小紅書）

【優點5：刀片易拆易裝，容易清潔】

這款切菜器除了安全、實用之外，還十分容易清潔，每個刀片都可以單獨拆卸清洗。另外，還附送了一把清潔刷，專門用來清潔刀口隙縫，清洗後不留任何食物殘渣，杜絕細菌滋生的問題發生。

【優點6：可折疊收納】

別看它好像大大件的，但其實長度僅22cm，高度不足10cm，兼且可以折疊起來，方便收納亦不佔空間。

（小紅書）

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一款好的切菜器需要具備實用性及安全性，就連收納與清洗時的便利度也需要納入考慮。而從方方面來看，上述介紹的新一代切菜神器的確是無可挑剔，也難怪會在網上收獲如此多的好評，實屬是一款男女老少都可以輕鬆上手的下廚好工具！



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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/26）

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