MUJI｜日本編輯熱捧無印8款即食咖喱　芝士菠菜無添加附官方食譜

即食咖喱是不少人家中必備的好良伴，有時趕住開飯，煮個白飯，加熱咖喱包拌勻即成。MUJI有各式各樣的即食料理和醬料包，而其中咖喱系列大受歡迎，更獲日本編輯們熱捧。以下就分享一下部分無印咖喱，以及由官方提供的食譜，你會發現咖喱的食法比想像中豐富得多呢！



MUJI（無印良品）的甜品材料包、意粉醬、即食醬料等受不少人歡迎，尤其是去年疫情肆虐，用這些來煮懶人料理就十分方便。其實這些料理包不獨香港人喜愛，日本人也情有獨鍾。根據日本MUJI去年公開的資料，咖喱是其中一種人氣極高的產品，咖喱包竟有超過40款口味。有日本編輯就推薦多種MUJI咖喱口味，並剖析它成功的原因。

由於無印良品的咖喱總類太多了，官方推出了一張圖表，列明不同口味的辣度，由0至5級。（圖片來源：MUJI JP）

日本網站《ヨムーノ》編輯就指出，無印咖喱有泰式、印度、日本風味等，不但沒有添加劑，最有誠意之處是產品開發團隊曾親自到印度拜訪，研究各種香料和材料，並反覆試味，製作出地道的咖喱，口味亦比其他即食咖喱品牌為多。除此之外，咖喱包分量有大（180克）和小（90）克，小份的咖喱適合小朋友或減肥人士，而且你同一餐想試不同口味咖喱的話，也可買兩包或更多的咖喱醬，自行組合成雙色咖喱或三色咖喱等，這種食法在日本也極度流行。

編輯共精選出11種不同口味的咖喱，有小孩子都食到的0辣度咖喱，以蘋果及蔬菜做主材料；另外亦有5級辣度的青咖喱，對正嗜辣之人的胃口。而11種口味中，其中三款更是MUJI官方公佈2020最暢銷的口味！

請按下圖睇日本編輯推介的其中8種MUJI咖喱包：

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請按下圖睇3種日本MUJI公佈，2020最暢銷咖喱包：

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10款咖喱料理食譜 配搭多元化

數完榜，就介紹一下咖喱的食法。多年來，大家用咖喱包或咖喱磚來加餸，通常都是最快手的撈飯或配薄餅。但MUJI官網就載有多個咖喱食譜，原來咖喱還有很多食法，如：三文治、撈通粉、湯雲吞、冷麵、炒烏冬等等，以下分享其中10個食譜，其中6個是運用上述提到最高人氣的3款咖喱所炮製而成。

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若想看其他口味咖喱的食譜，也可參考下圖：

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資料來源：ヨムーノ、MUJI