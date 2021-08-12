美食博覽2021｜精選$100以下食品湯包飲品　$1蘋果醋$35日本巨峰

美食博覽停辦一年後終於回歸！美食博覽2021於今日（12日）至16日在香港會議展覽中心舉行，有超過900家展商參與，貨品種類包羅萬有，還有不少會場限定折扣，記者精選場內的抵買貨品，更集合了不少「$1優惠」！

攝影：余曉彤



美食博覽2021於8月12日至16日在香港會議展覽中心舉行。（歐家樂攝）

不設熟食區及試食區

美食博覽2021現已開鑼！今年的美食博覽設多個展館，包括公眾館、國際美酒展、國際茶展及家電家品，縱使受疫情影響，但仍沒有阻礙港人消費意欲，今年的人流亦比以往多。每年的美食博覽最吸引港人的定必是「$1優惠」，記者在現場所見不少品牌都有推出「$1優惠」，不乏零食、月餅、湯包、乾貨等。不過需留意是次的美食博覽不設熟食區及試食區，亦不可飲食或試食，進場人士必須戴好口罩。

鴻旦推出的$1海味盛薈最受市民歡迎。

按圖看美食博覽2021「$1優惠」合集：

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除了「$1優惠」，場內更有不少福袋、即食食品、飲品等等均以震撼價大平賣，以罐頭商品為例，豆豉鯪魚、原味黃花魚一罐只售$10！百佳超市更以超值的價格出售荷美爾午餐肉，$100/5罐。當然不止罐頭商品大平賣，記者精選了逾50款CP值較高、且備受歡迎的食材、零食等，喜歡入廚的人士不可錯過。

（歐家樂攝）

由於產品眾多，精選以下逾50款供大家參考，請按圖看︰

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門票最平$10！入場門票一覽

今年的美食博覽入場門票分為3種票價，包括$40、$25及$10，門票可於01空間電子門票銷售平台、全線 7-11、OK 便利店、快達票售票網及八達通 App 有售。不過需留意$10的門票分為晚間進場票（12-15日下午6時後進場）及上午進場票（12、13、16日中午12時前進場），只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場。

如於現場購買門票會以八達通即時付費入場。（資料圖片）

美食博覽公眾館、尊貴美食區、香港國際美酒展(特別展)、香港國際茶展、家電‧家品‧博覽及美與健生活博覽、2021 套票：每位$40。



美食博覽公眾館、香港國際美酒展(特別展)、香港國際茶展、家電‧家品‧博覽及美與健生活博覽、2021門票：每位$25



美食博覽公眾館、香港國際美酒展(特別展)、香港國際茶展、家電‧家品‧博覽及美與健生活博覽2021晚間進場票：每位$10



美食博覽公眾館、香港國際美酒展(特別展)2021、香港國際茶展、家電‧家品‧博覽及美與健生活博覽上午進場票：每位$10



美食博覽2021

日期：2021年8月12日至16日

時間：上午10時至晚上10時（8月12日至15日）；上午10時至晚上6時（8月16日）

地點：灣仔香港會議展覽中心Hall 3D（公眾館）、灣仔香港會議展覽中心Hall 3C（尊貴美食區）