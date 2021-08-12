AEON｜旺角店新張優惠平掃和牛海膽白桃　開幕限定$98福袋有驚喜

旺角家樂坊的超大兩層舖位，其中一部分由AEON接手，全新AEON STYLE 2.4萬呎新店日前試業後，今日（12日）正式開業，立即帶旺人流，顧客非一般地多。該店佔地舖其中一個大舖位，以及1樓全層，記者就精選了一些抵買推介，按樓層逐部分介紹。新店開幕，讀者最關心當然是有冇平貨買，那以下就逐一介紹！



旺角市中心一向缺乏大型超級市場，最近的可能要去到朗豪坊或MOKO，而繼之前家樂坊的兩層H&M結業後，分拆成幾個舖位，其中2.4萬呎的舖位租予AEON。AEON STYLE日前正式進駐家樂坊，當中包括一樓全層及部分地面樓層。試業近一周，今日剛剛正式開業，見舖頭內人頭湧湧，早上更有客人排隊等開門搶平貨，十分誇張。

AEON佔地下一個大舖位及1樓全層，2.4萬平方呎的空間有逾9,700款貨品，有別於住宅區主力做家庭客生意，旺角店意要以年輕人為目標客源，有旺角限定貨品、日本主題的精品等。此外，店長特別推介地下樓層賣的便當、熟食，附近的上班族買飯盒以後就多一個選擇。除了超級市場外，AEON STYLE還有專賣麵包的Pain Des Cante、蛋糕的Italian Tomato、壽司刺身的中島水產、還有家品品牌HÓME CÓORDY以及$12店Daiso Japan等，可謂包羅萬有。

地下——麵包糕點熟食壽司

請按下圖睇地下層麵包店Pain Des Cante、熟食沙律的楽しいデリ以及壽司刺身的中島水產有咩賣：

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1樓——超市家品美妝動漫

之後就上到一樓，甫上電梯即見到展示枱上擺滿一袋二袋，原來是開幕限定的福袋，內裡共有9件貨品，總值$137.1，現以$98發售，即大約7折。褔袋後的貨架是一幅拉麵牆，有多款來自日本各地的拉麵，而右邊則是酒精飲品專區，不算太大。1樓主要分為四大區域，電梯左邊數起分別是「Supermarket」超級市場區、賣家品的「Home Living」、美妝護膚為主的「Beauty Corner」以及動漫主題文具精品的「Anime Corner」等，當中以超級市場佔店裡最大空間。

輕鬆煮意開幕限定福袋$98（原價總值$137.1）｜內含9款產品，包括日本薏米麥茶、熱香餅粉、讚歧烏冬、鰹魚花、肉醬意粉醬、拿破崙意粉醬、豚骨拉麵、味噌碗麵及軟包紙巾。

請按下圖睇各個專區：

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請按下圖睇麵食、米飯及意粉醬類：

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除此之外，筆者認為水果、肉類、日本蛋卷等都可以留意一下，日本水果以白桃、提子等當造，山梨縣桃已差不多去到「水尾」，貨量比之前少，但這裡只售$88/2個，而巨峰提子則是$59一大包。肉類方面，尤其推介日本和牛極上切片，有牛小排、胸腹肉等不同部位，可按照燒肉、丼飯等不同用途選擇適合的部位。供得一提的是，500克的「美國穀飼西冷牛扒原價$299，現僅售$99！

請按下圖睇日本水果及甜品推介：

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請按下圖睇肉類及海膽刺身等：

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HÓME CÓORDY與Daiso Japan的部分，則跟其他分店大同小異。HÓME CÓORDY有許多日本製廚房用品，一般的煲、彩色的陶瓷碗碟、不同大小的密實盒等。廣受主婦歡迎的雪平鍋這裡亦有售，直徑20厘米的款式，只售$45.9。

鋁質雪平鍋$45.9，只限明火使用。

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AEON STYLE旺角



地址：九龍旺角登打士街56號家樂坊地下B號舖及一樓全層



營業時間：10:00-21:00

