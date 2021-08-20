TASTE X FRESH｜2萬呎鮮活市場海鮮即場加工　鮑魚$50/8隻$1包蒜

超市TASTE與FRESH新鮮生活首次聯乘的鮮活市場（20日）正式開業，選址在九龍灣淘大商場，佔地2萬呎，多達16個特色主題，產品來自世界各地。開幕當日顧客非一般地多，記者精選了一些抵買及特別推介，當然更有讀者最關心的開幕優惠！

攝影：余曉彤



超市或者街市大家可能行得多，但將兩者二合為一的鮮活市場你有冇行過？TASTE與FRESH新鮮生活聯乘的概念超市正式進駐九龍灣淘大商場一期，將2萬呎的舖位一分為二，左邊的是FRESH新鮮生活，主售新鮮直送的蔬菜、海鮮、鮮肉；右邊的是TASTE，主售世界各地的直送美食、急凍食材、生活用品等。記者走過一圈的確感到該店將超市與街市融為一體，貨品種類齊全。

下午2時，在店內的人擠得水泄不通，銜市部分的更是人頭湧湧！

海鮮即買即煮 湯包材料自助選

超市內最多人圍著的是「海鮮城」，皆因海鮮種類過百款，低中高價位的也可找到。海鮮更設有即買即煮的服務，購買海鮮過後只需到「煮場館」進行加工程序便可，而加工費會根據海鮮種類及重量而有不同，以清蒸鮑魚為例，加工費為$20/斤。不過並非每一款海鮮也可加工，只有在價錢牌上貼有紅牌才可加工。

按圖看加工後成品及有咩海鮮賣：

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其次，記者認為最特別的是「藥膳農莊」，內含平常煲湯所需的湯料，即是在街市才可找到的新鮮牛大力、地老鼠、土茯苓也可一一找到，店內更設有中醫按設你身體所需為你度身定制湯包。

藥膳農莊內含平常煲湯所需的湯料。

16個特色主題 超過2000款產品及新鮮食材

雖然「TASTE x FRESH新鮮生活」只佔淘大商場的一角，但在2萬平方呎的空間有逾2000款貨品，加上主打新鮮食材為主，對比區內其他超市，的確有驚喜。店內劃分16區域，當中9個為新鮮美食專區、3個美食專區及4個特色區域。

請按圖看各個專區及有咩賣：

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開業優惠少不了！

新店開業當然少不了一些驚喜優惠，不管是TASTE還是FRESH新鮮生活都有提供不同的優惠，基本止每一個區域都有，不過需留意TASTE的優惠到由即日至8月26日；FRESH新鮮生活的優惠到由即日至9月2日，請按圖看：

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TASTE x FRESH新鮮生活

TASTE x FRESH新鮮生活概念店

地址：九龍灣牛頭角道77號淘大商場一期一樓F33-45號舖

營業時間：8:00 - 22:30

