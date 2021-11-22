一田購物優惠日2021｜廚具食品低至1折　孖人牌深燒鍋勁減$1600

一田購物優惠日將於11月24日開鑼，上次網上開賣搶唔切？今次門市的優惠日便不容有失，全港12間分店同步勁減，過萬件好物、名牌廚具低至1折發售！以下精選出每日限定的優惠廚具、廚房家電，以及其他減價產品，率先bookmark心水抵貨吧。



每日指定減價貨品 孖人牌廚具低至1折

這些減價廚具中有大量傳統的名牌廚具如孖人牌、Fissler、Vision等，Fissler 3件鍋具套裝更低至19折發售，原價$3680減至$688，平均一件$300有找！另有，49折的6L高速鍋，德國製造更附送蒸架，方便抵用毋須另購配置。

請按圖看每日限定折扣及其他減價廚具：

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超市連減2周 水果凍肉海鮮零食35折起

超市部門有別於百貨部，每次的優惠期都是長達2周，今次也不例外。減價貨品種類眾多，肉類、急凍海鮮、日本水果、零食飲品應有盡有，食肉獸不能錯過的是美國特選安格斯西冷扒，由原價$69/100克現減至$33.9/100克，以平價就可以買到西冷扒！

請按圖看精選超市減價產品（注意：每同的優惠貨品不同）：

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「$100任揀4件」專區加碼 每周優惠貨品不同！

今次購物優惠日跟往常一樣設有「$100任揀4件」專區，匯集日韓飲品、零食、家居用品等，顧客可按喜好任選4件，無分價錢及種類，自由mix and match！不過需留意部分貨品的優惠期只有一星期，錯過了並不能享用優惠。

請按圖看「$100任揀4件」產品：

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一田購物優惠日2021

日期：24/11 - 30/11（百貨部）；24/11 - 7/12（超市部）

地點：各大一田百貨及超市

時間：10:00-22:00（24/11當日早上9時至中午12時為YATA-Fans尊享時段）

