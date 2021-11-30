火鍋配料｜100%澳洲草飼牛丸角螺6必吃精選　創新豆腐紙點食最好?

聖誕將至，天氣又明顯轉涼，最佳節目當然是約齊三五知己打邊爐！肥牛、肉丸、豆製品等是火鍋必備配料，不過，近年大家愈來愈重視健康，美味之餘，也會留意當中的成分、牛丸除了牛肉會否夾雜不明材料？以下精選6款火鍋必吃的健康美味推介。
100%純牛丸 澳洲草飼牛爆汁肉味濃
眾多火鍋配料中，肉丸深受歡迎，但為節省成本，不少生產商或會混入大量麵粉或調味劑，甚至加入豬肉等其他肉類，而迅豐牛丸則是少數以純牛肉製成，而且是100%澳洲精選草飼牛，選用其牛肉、牛背脂、牛筋等不同部位，令牛丸肉味香濃「爆汁」，口感豐富。
100%純牛丸價錢：$58/300克
無激素貢丸 台灣農場直送
迅豐貢丸則選用台灣的本地豬肉，由飼養、屠宰到加工，所有步驟全由農場一條龍包辦，不含激素，保證食得安心。
台灣貢丸價錢：$110/1千克
豆腐紙 全港唯一配魚滑最夾
豆腐、豆卜、麵筋等豆製品也是火鍋必備配料，但也最易墮進高脂陷阱，如響鈴、油豆腐等均是油炸，熱量和鈉含量也偏高。健康又有新意的，或可選擇豆腐紙，迅豐豆腐紙全由大豆製成，熱量低，外型像腐皮，更可配襯鮮魚滑或墨魚滑一同食用。
豆腐紙價錢：$45/包
黃金角螺 盡吸湯底精華
喜歡豆製品的，還可選「角螺」，別以為角螺是海鮮，其實與響鈴同樣是豆製油炸食物，是台灣雲林出品，以非基因改造的大豆製成，經過油炸之後，質感較響鈴結實，泡在火鍋中可盡吸湯底精華，煙韌口感令人一試愛上，素食者又多一樣新選擇。
黃金角螺價錢：$45/盒
蜂巢豆腐 鬆軟入味
蜂巢豆腐，即冰豆腐，也是火鍋配料中的大熱，放在湯底中，盡吸湯汁精華，變得鬆軟入味，是豆腐另一種截然不同的口感，也是來自台灣的出品。
蜂巢豆腐價錢：$55/1千克
麻辣鴨血 滑溜刺激
台式麻辣鴨血是港人火鍋新貴，不同款式的鴨血麻辣程度都各有不同，超辣或傷身，不辣不過癮，而迅豐的麻辣鴨血屬中辣程度，好讓大家嘗到鴨血的滑溜質感，同時感受到麻辣的刺激。