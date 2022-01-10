網購優惠｜1蚊扎通菜羊牛雙拼套餐59折　火鍋團年做節菜超抵食材

新冠疫情第五波來勢洶洶，要避免染疫，大家應盡量避免外出。農暦新年將至，若未能外出做節用膳，或可選擇在家炮製團年飯。各大網購平台已推出不同特色食材套餐減價優惠，讓大家可安在家中，輕輕鬆享受一頓安心愉快的飯餐。



HOME PLUS冰鮮肉類滿足一班「食肉獸」

「打邊爐」一向是港人最愛，做節聚餐一樣可以吃火鍋，感覺更溫馨呢。HOME PLUS推出多款火鍋優惠組合，尤以肉類為主，包括羊牛雙拼、雙牛豚等套餐，另外亦有極級牛魔王火鍋套餐，適合一班喜歡在家享受火鍋的「真．牛魔王」。優惠低至59折。此外，網購平台亦有其他冰鮮肉類，包括豬肉、雞肉等，而且只要買滿指定金額，就可享有送貨上門服務。

按圖看HOME PLUS優惠肉類套餐：

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羊牛雙拼火鍋套餐 -（原價）$253.3（優惠價）$149，約59折

雙牛豚聚火鍋套餐 - （原價）$208.5（優惠價）$129，約62折

極級牛魔王火鍋套餐 - （原價）$186（優惠價）$138，約74折

家家有得慳：牛雞豚火鍋三兄弟 - （原價）$234（優惠價）$159，約68折

急凍加拿大豬柳 250克 - （原價）45.9（優惠價）$29，約63折

丹麥雞中翼1000克 - （原價）$89（優惠價）$70.7，約8折

西班牙阿伯丁安格斯肉眼扒(300g) - （原價）$238（優惠價）148.5，約62折

杜洛克橄欖油豬梅頭(火鍋片) (300g) - （原價）$65（優惠價）$45，約69折



HOME PLUS網址：https://www.home-plus.hk/



蔬菜懶人包 一次過補充所有營養需要

蔬菜是每餐不可或缺的食材，不過要買到新鮮蔬菜，市民就要到人多擠逼的菜市場或超市。不過網購平台Price.com就推出了蔬菜懶人包，一次過滿足一個4人家庭3日的分量，而且款式包羅萬有，絕對適合家庭主婦的日常需要。今期優惠還有一蚊一扎青通菜，每單只限一扎。

今期優惠還有$1一扎青通菜 (資料圖片)

蔬菜懶人包：$209（圖片來源：Price.com）

蔬菜懶人包 - （原價）$360（優惠價）$209，約58折

大肉薑：1個

美國洋蔥：2個

蒜頭：1條

西蘭花：2個

超甜粟米：2條

澳洲甘笋：3條

泰國粟米芯：2包

金菇菜：2包

靈芝菇：1包

大肉茄：3個

美國焗薯：2個

三色椒：各1個

芫茜＆蔥：1份

四款精選葉菜：各1包



網址：https://www.price.com.hk/ec-product-list.php?list_id=1409



按圖看Price.com其他蔬菜優惠精選：

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HKTV mall急凍海鮮 北海道帆立貝63折

除了肉類，海鮮也是晚飯做節的必備食材，HKTV mall推出多款優惠急凍海鮮，包括挪威三文魚柳、日本煮食用帶子、格靈蘭比目魚扒等，而且款款都有優惠價。例如北海道帆立貝2L原價$229，現2件價$292，約63折。

按圖看HKTV mall急凍海鮮優惠精選：

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挪威三文魚柳 - （原價）$129（優惠價）買2件$186，約72折

日本煮食用帶子 - （原價）$299（優惠價）買2件$468，約78折

格靈蘭比目魚扒 - （原價）$76.9（優惠價）買2件$116，約75折

越南急凍珍寶虎蝦仁 - （原價）$99（優惠價）買2件$169，約85折

2L 北海道帆立貝 - （原價）$229（優惠價）買2件$292，約63折

紐西蘭 Hoki 鱈魚柳- （原價）$42.9（優惠價）買4件$156，約9折

調味藍青口 (白酒味) - （原價）$33.9（優惠價）買4件$104，約76折



HKTV mall網址：https://www.hktvmall.com/



消委會建議網購3大須知

網購雖然十分方便，加上疫情下市民需要減少外出，加速了網購的發展。然而，消委會提醒，市民需要注意以下數點：

- 收到網購貨品後，需要即時檢查數量及質量是否與訂單一致

- 保質期較短的食品，收貨後應留意其最佳食用日期或食用限期，並盡快食用

- 若訂購冷藏或易變壞的食品，而家中沒有人收貨，應及早通知商戶勿讓送貨員將該等食物擺放在門外或大廈管理處等沒有冷藏設備的地方

