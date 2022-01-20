辦年貨｜一田賀年食品祭減至42折　南北行花膠鮑魚福袋$300有找

迎接虎年來臨，要辦年貨，當然少不了到各大店舖選購參茸海味、生果禮盒、賀年糕點等。一田由即日起至2月4日舉行賀年食品祭 「縁起．招き猫」，多款應節年貨、禮盒低至42折，海味珍品更設有獨家勁減優惠。

攝影：余曉彤



一田賀年食品祭 <縁起．招き猫>多款應節年貨、禮盒低至42折。

一連3星期年貨勁減 海味福袋$300有6件貨

過時過節，團年飯開年飯的餐桌上會利用海味做應節菜，一田的賀年食品祭 「縁起．招き猫」集合8大海味老字號，包括阿一、安記、南北行等推出賀年海味福袋，最平$288便有一袋，同場部分老字號更設有購物優惠，同系列購買足夠數量即贈送禮品。若在眾多福袋中，個人認為「南北行虎來運轉澳洲極品鮑魚福袋」最抵買，由$680減至$298，內含特級花菇及鱈魚膠禮盒、澳洲極品鮑魚、猴頭菇、蟲草花、養生花茶及養生湯包，總共6件貨！

南北行虎來運轉澳洲極品鮑魚福袋$298/袋；$580/2袋（原價$680/袋）。

同場集合8大海味老字號，包括阿一、安記、南北行等。

請按圖了解「一田賀年食品祭」海味珍品優惠及套裝：

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新年團年飯開年飯不只有乾貨海味上桌，外國產的海鮮亦是不少得的食材。如果新年不想下廚也可以選擇鮑魚富貴盆菜，只需加熱便可食用非常方便。此外，一田搜羅了大量日韓台的新年禮盒，有別於傳統的朱古力、什錦餅乾。

請按圖了解「一田賀年食品祭」急凍食材、急凍水產、盆菜等優惠：

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請按圖了解「一田賀年食品祭」日本水果、應節禮盒等優惠：

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一田賀年食品祭 <縁起．招き猫>

日期：即日至2月4日（荃灣廣場特別展銷場推廣期至2月6日）

地點：全線一田超市及5大特別展銷場（將軍澳東港城1樓、旺角MOKO MTR層、荃灣廣場1樓、葵芳新都會廣場3樓、元朗形點1期1樓）

