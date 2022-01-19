DONKI｜九龍灣淘大新店6大專區　即整便當賀年禮盒零食廚具均一價

DON DON DONKI（驚安之殿堂，下簡稱DONKI） 第九間分店終於開幕！之前的分店主要集中在港島及新界區，九龍區只得尖沙嘴一間分店，而DONKI終於照顧到東九龍居民的需要，正式於九龍灣淘大商場插旗！新店逾2.5萬呎，以日本鄉郊風情為主題，當中均一價格區更集中，亦有首設的即叫即整日本米便當區等，而臨近新年亦推出許多賀年禮盒。為免大家眼花繚亂，記者就精選出6大重點推介區，讓大家預先記低攻略！

（1）首設日本米便當 即叫即煮香甜飽足

逛開DONKI的你，對它們的自家製便當不會陌生，不過新店是首間設有即叫即煮便當的分店，店員會在熟食區的大廚房製作便當，你亦可透過玻璃一窺煮食過程。DONKI的便當、飯糰主要用日本七星米，有別於以往在日本脫殼磨米再運來，現時DONKI把脫殼程序移師至香港的全新廠房進行，縮短打磨後的時間，而米的吸水力更強，配上鹼性礦泉水，吃起來更香甜。除便當外，旁邊亦有發售越光米、夢美人米、秋田小町米等，各有千秋。

請按下圖睇便當製作過程、日本米和其他製品：

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（2）Furu Furu蔬果區 日本士多啤梨應有盡有

日本蔬果一向是DONKI主打之一，但「Furufuru區」卻是首見，店家指希望透過時令生果同副產品，把幸福、開心、自然的感覺傳遞予客人。目前是1月，最當造的就是日本士多啤梨，DONKI就有6種不同的士多啤梨，如：夕紅、淡雪、甜王等。

Furu Furu區域。

請按下圖睇Furu Furu區的日本蔬果：

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（3）首設鹿兒島豬內臟即醃三文魚 肉類專區兼教煮

不少人會在DONKI買肉來做菜、燒肉、打邊爐，燒肉來說首推近江牛，另外還有白雪豚等。筆者在其他分店見過雞內臟，但九龍灣DONKI就首度有豬內臟發售，包括：豬小腸、豬大腸、豬腳和豬膶，獨立包裝買起來更衛生，若你不懂怎麼煮，店裡還有食譜提供。

鹿兒島豬內臟共4款。

按圖睇詳情︰

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（4）日本賀年禮盒推介 手信套裝有9折

臨近農曆新年，大家每年送曲奇、什餅、朱古力可能都悶，DONKI的賀年禮盒專區，有多款來自日本的禮盒推介，例如：名店拉麵套裝、日本手信、酒等等，包裝精美大方，買兩盒更有9折。

賀年禮盒專區，要可愛的有卡通風；要得體的亦有日式禮盒。

請按下圖睇更多日本賀年禮盒推介：

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（5）情熱價格零食 均一價區抵買又集中

每次去DONKI都會見到「情熱價格」，其實是它旗下的自家品牌，賣點是以超值的價錢買到好貨品，同時只有DONKI獨家發售。九龍灣店有情熱價格專區，另外均一價區亦比其他店更集中，先睇睇有什麼抵買零食。

請按下圖睇更多情熱價格及均一價零食：

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（6）廚具情熱價格專區 慳位多功能鍋$699

除零食外，廚具一樣有均一價及情熱價格專區，不論是鑊鏟、刀具、鍋子等都有，而正受推廣的是$699的多功能鍋，一部有齊章魚燒、火鍋、烤肉等，可算慳位。

情熱價格廚具區

請按下圖睇更多情熱價格和均一價廚具：

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DONKI九龍灣淘大商場店

DON DON DONKI淘大商場店



地址：九龍灣牛頭角道77號淘大商場3期1樓188-204號舖



營業時間：08:00-01:00

