菜荒搶菜潮｜菜價回落菜心菠菜齊跌　12種常吃蔬菜一周批發價清單

因有跨境司機在本月初染疫，令多名運菜的司機一度被禁足檢測，使供港蔬果受到影響，由2月6日開始菜價開始飆升，市民恐防「菜荒」，一度湧現搶菜奇聞。更有網民嬉笑怒罵發表富貴新定義︰「有菜食的人最富有，你今日食菜未？」不過，據蔬菜統營處資料，綠葉菜價始見回落，12大常吃蔬菜的價格開始下調。



有本港跨境司機於確診，大量內地蔬菜今日不能供港，菜心價格曾急升。（黃煦緻攝）

早前嚇見街市菜心售$40/斤，超市新鮮菜被瘋搶，只剩雪櫃中的有機蔬菜有較多存貨，一包有機菠菜賣$30/包，因為菜荒的關係，小市民只好硬著頭皮捱貴菜，買回家後到現在仍未捨得打開來煮。

超市有機菠菜賣$30/包，曾一度所剩無幾。（資料圖片）

然而，曙光初露，市民或可休戰，毋用再度搶菜，5秒即刻掃光的情景可掩滅。

將軍澳一超市於2月9日現搶菜潮，經理將一整箱蔬菜上架後，不足5分鐘就被搶光。（fb群組「將軍澳主場」影片截圖）

蔬菜統營處顯示：批發價菜心平$6菠菜平$17

據蔬菜統營處資料顯示，截至昨日（10日）多款蔬菜平均批發價回落，在2月8日、9日曾攀升至高位，以菜心為例，每公斤達$31.3；但2月10日下調至$25.1，只是一日之差足足平了近$6。又看看菠菜，2月8日批發價曾攀升至每公斤$37，2月10日降價至$19.9，兩日相差了$17.1。最誇張的是金菇，由2月9日每公斤升至$28.8，2月10日只賣$6.6。菜價有升有跌僅閒事，少吃兩日新鮮蔬菜，改吃急凍三色豆，或者買四季豆、節瓜、番薯、紅蘿蔔等，它們的批發價未有波動，其實可以節省開支。

按圖了解常吃的12種蔬菜由6/2至10/2的批發價︰

+ 7

上圖包括油麥菜、王菜（旺菜）、生菜、西洋菜、青白菜（青江菜）、菠菜、菜心、青椰、豆苗、西蘭花、白菜、金菇菜（金菇）。

延伸閱讀︰【入廚貼士】蔬菜汆燙後冷凍保鮮期延長3周 凍齡蔬菜營養更高！