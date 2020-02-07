【入廚貼士】蔬菜汆燙後冷凍保鮮期延長3周　凍齡蔬菜營養更高！

受武漢肺炎影響，不只口罩缺貨，連帶米及廁紙都成為搶手貨，街市菜價已見回落，超市蔬果肉類供應正常。之前買多了蔬菜未及消耗？或者想買定些少免「捱貴菜」？用一個簡單的方法可以將保質期拉長至3個月。

香港多個食品供應商代表於2月6日舉行記者會，澄清食物供應量未受影響，市民無需要搶購。如果你有「儲糧」的習慣，也可能因為節省口罩而不想出街，以下有街市檔主建議耐放食物，可放足一個月也不易變壞。另外有些為超市食品，也可能是你的囊中物。

受武漢肺炎影響，早前超市內食品，米、蔬菜、肉類、罐頭食品近被搶空，香港多個食品供應商代表於2月6日舉行記者會，澄清食物供應量未受影響，市民無需要搶購。（‧尹嘉蔚攝）

按圖看14樣較耐存的推薦食品︰

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假使買的是新鮮蔬菜，也可以利用一個簡單方法將新鮮蔬菜的保質期拖長，據台北醫學大學保健營養系碩士蔡正亮營養師解釋，這種方法是模仿冷凍蔬菜的處理。翻熱享用時只要以微波加熱、放電鍋蒸，用水灼過便可食用。將蔬菜事先稍微汆燙，放雪櫃冷凍後放上2至3個月也不易壞，品質也不差。

按圖有「汆燙蔬菜」方法及原理︰

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或者有人疑問在殺菁完成後的冷凍蔬菜，營養價值是否已缺？在超市中看到的急凍蔬菜（例如三色豆、雜菜包）售價比新鮮蔬菜低，卻往往少人問津，但你可知道它們的營養價值其實不比新鮮蔬菜低，事實卻是新鮮和冷凍蔬菜之間存在明顯的價格差異。

冷凍蔬菜的營養價值其實不比新鮮蔬菜低，事實卻是新鮮蔬菜的價格更貴。（fotoblend/Pixabay）

按圖有科學解釋了解更多冷凍蔬菜的營養︰

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澳洲註冊營養師 Lyndi Cohen曾在英國《每日郵報》受訪時表示，冷凍蔬菜在雪櫃中放置12個月後，比放置了7天後的新鮮蔬菜，前者的維他命C含量更要多。她解釋因為蔬菜暴露於氧氣，便會慢慢氧化及失去營養，雪櫃的冷凍室卻防止了蔬菜中的酵素、抗氧化劑和營養流失。情況竟就像日常我們所說的「凍齡」不老一樣。

參考資料︰健康2.0/食力/Science Direct/每日郵報/HELLO醫師/Eating Well