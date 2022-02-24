小廚具｜檸檬蒜片薑絲蔥絲輕輕1拉=12刀？6款廚房切割好物防損手

居家抗疫，天天下廚，洗洗切切不難但費時，切條、切蔥絲、切檸檬、切薯片原來都有專屬神器！怕切傷手指，也有切菜護手工具，小巧趣致又方便，以下介紹6款廚房小幫手，十數二十元，更可增添入廚情趣。



1. 切蔥絲神器 1拉等於刀切12下

蒸魚的蔥絲，你會如何切？用叉用刀也可以，這個小神器更方便，12塊刀片，輕輕一拉便分成12條粗幼均勻的蔥絲，相等於刀切12次。除了蔥絲，還可切芹菜絲、青椒絲等。

第1次看這切蔥絲神器，覺得很有趣又創意。

按圖看清切蔥絲神器及價錢：

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2. JWY不銹鋼切蔥絲神器 薑絲蔥粒冇難度

切蔥絲嫌逐條拉不夠爽？這款切蔥器可能更方便，叉型6刀片設計，一下等於6刀，除了蔥，也可切薑絲等不同配料。不只切絲，切粒亦很方便，一下便切出六七粒了，省回不少力氣。

按圖看清JWY不銹鋼切蔥絲神器：

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3. 不銹鋼波浪薯仔刀

蔥絲有專屬刀，薯仔也有專用刀具，可用作切薯片、青瓜片、紅蘿蔔片等，波浪形刀片設計，波浪薯片最討小朋友歡心。304不銹鋼材質，不易生銹，耐用防腐蝕。

按圖看波浪薯仔刀：

4. 花式波浪刀切刀

與波浪薯仔刀功效相若，只是手把位置不同，視乎個人喜好，可切波浪薯片、薯條等，切完一面旋轉90度再切，便可切出通心薯格了。

按圖看花式波浪切刀：

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5. 不銹鋼檸檬切片器/鬆肉針

這款檸檬切片器，可把檸檬固定不會讓它滾掉，切出片片均勻的檸檬片，切洋蔥圈洋蔥粒亦得心應手，切雞切肉也可作輔助用途，不易打滑，方便切割。此外，它還有另一功能，便是為牛扒豬肉斷筋鬆肉，令肉質更柔軟。

按圖看檸檬切片器/鬆肉針：

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6. 不銹鋼切菜護手器

切菜切肉稍不留神，或初哥上陣都容易切損手，這款小工具便是為了避免受傷、讓你安心下廚而設，精緻實用，套在手指上不易鬆脫，還可按不同粗幼手指調校大小，非常貼心，難怪一間小店也月銷千多個。

按圖看不銹鋼切菜護手器：