百佳｜春日感謝節限時第3周　橄欖油買一送一黑毛豬午餐肉唔使$20

百佳春日感謝節來到第3周，優惠仍然有增無減，薯片、飲品、黑毛豬午餐肉等低至38折、橄欖油更買一送一！大部分的減價商品都非常適合儲糧、居家抗疫使用，在現時的經濟情況下，更要做一個精打細算的消費者，睇準入貨好時機。



百佳春日感謝節踏入最後一周，生活用品、零食、糧油等多款產品仍然勁減，個人認為最吸引的是食油及午餐肉的減價幅度！以百益初榨橄欖油為例，由原價$85.9現減至$85.9/2件，換句話說即半價；高雲黑毛豬午餐肉更迎來最抵價，由原價$45/罐現只需$99.9便有五罐，平均一罐不用$20，44折。至於飲品方面，減得最多的是Be Juice果汁系列，原價$20現$9.9盒；不喜歡的也可以選擇淳‧茶舍1.2L的茶類飲品，原價$25.9現$10盒，38折。

請按圖看「百佳春日感謝節」第三周指定半價/4折貨品：

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請按圖看「百佳春日感謝節」第三周指定7折貨品：

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$50任選3件

今個星期的「$50多件任選」區域回歸$50任選3件，主要是零食、急凍食品為主，厭倦煮食的話不坊選擇急凍的餸菜包，包括易食啲的梅菜扣肉、潮滷雞中翼，減輕自煮的煩惱。至於「$50多買多慳」同樣是只限同款的$50/3件，不過需留意大部分都是「易賞錢會員優惠」，如非易賞錢會員則未能享用優惠。

（百佳官網）

請按圖看「百佳春日感謝節」$50任選3件專區：

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請按圖看「百佳春日感謝節」$50/3件（只限同款）專區：

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百佳春日感謝節第三周

日期：即日至3月3日

地點：全線百佳（包括網店）、FUSION及TASTE店舖

