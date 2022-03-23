一田食品節｜日本直送食材重塑漫畫經典料理　茶碗蒸蛋湯黃金比？

行政長官林鄭月娥日前宣佈大部分社交距離措施不會提早放寬，仍會維持至4月20日，看來大家仍然要留家抗疫一段時間。居家抗疫也要吃得好，適逢一田超市正舉行日本食品節，大量日本直送食品、應節櫻花食品都減價，官網更提供4款經典和食食譜，讓大家輕鬆還原漫畫經典料理。



在家抗疫期間，不少港人都會囤貨以減少外出，食材目標不外乎急凍食品、乾糧等，但經常做都是那兩三款菜式、只用中式調味？不如嘗試用日式家庭料理的調味法為抗疫生活帶點趣味，例如用味噌輕醃急凍魚，便可成了日本高級料理的西京燒。一田超市的日本食品節集合大量日本調味料、急凍食品，如田舍有機無添加味噌由$37.9現減至$29.9，優惠期由即日起至3月31日，絕對是入手好時機。

請按圖看精選減價日本食材：

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每年3-4月都是日本的櫻花季，雖然因疫症下仍未通關，今年依然只可以網上賞櫻，但在家中也可以選擇櫻花系的限定甜品，用另類的方法「嚐」櫻，感受日本春天氣息！

請按圖看日本櫻花食品：

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官網4款食譜 茶碗蒸雞蛋高湯黃金比例1:2.5/3

是次的日本食品節，一田更邀請兩位人氣KOL - 日妻Candace及明思媽媽拍片分享煮和食心得和技巧，食譜及煮食貼士均可在官網找到，以下是其中2款食譜包括茶碗蒸及味噌湯，大家不妨參考在家輕鬆自煮，還原漫畫經典料理：

茶碗蒸食譜 （資料圖片）

【茶碗蒸】食譜 （2杯分量）

材料：雞蛋1隻、鰹魚粉1湯匙、日本急凍帶子2隻、日本急凍仿帝皇大蟹柳棒1條、鮮冬菇1顆、日本豆苗少許、日本豉油1茶匙、味醂1茶匙、料理油1茶匙、水100毫升

做法︰

1. 鮮冬菇、蟹棒切好，帶子汆水備用。

2. 把100毫升水及鰹魚粉拌勻並加入豉油、味醂和料理油。

3. 攪拌雞蛋成為蛋漿後和高湯混合。

*混合前要確保高湯冷卻，雞蛋和高湯混合黃金比率為1:2.5/3 ，取決於使用的食材會否出水。

4. 混合物過篩倒入茶杯，放入蟹棒、帶子 、鮮冬菇及豆苗。

5. 最後包上錫紙，但不用密封，蒸10分鐘即成。

和食味噌湯食譜（資料圖片）

【和食味噌湯】食譜

材料：有機無添加味噌100克、豆腐150克、昆布15克、乾燥湯料適量

做法：

1. 日高昆布先泡水1-2小時泡軟備用。

2. 將豆腐切成正方小塊備用。

3. 鍋中加入600毫升的水，放入昆布以小火熬煮約5-8分鐘，讓昆布鮮味融入水中。

*水與味噌的比例為6：1。4. 待水滾後放入豆腐。

5. 將100克味噌放入小碗中，沖入適量冷開水，用打蛋器調散。*水量以能讓味噌化開即可。

6. 將乾燥湯料及味噌倒入已煮好的高湯中輕輕拌勻，不用開火，利用鍋中餘溫讓味噌自然化入湯中即成。

＊以上食譜由一田提供

一田日本食品節「漫画料理の再現」

日期：即日至3月31日

地點：全線一田超市

