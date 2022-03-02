AEON｜心動價18折起減足1個月唔使搶　3.6牛乳$24.9橄欖油1L$59

各間超市近日出現搶購潮，香港人怕「禁足令」，紛紛掃貨囤糧。AEON經常都有不同優惠，如「周三特價日」及「周三新鮮日」平時都已吸引許多顧客，今日（2日）情況比平時更甚，網民拍得其中一間分店迫爆如喪屍片情節般搶貨的片段。其實，AEON近日還推出了「心動價」優惠，涵蓋整個3月，急凍食物、糧油、家品、廚具等都有減價，大家可以慢慢買，不必一窩蜂。



自政府早前「改口風」，稱3月全民強制檢測期間或要實施「禁足令」，加上坊間謠言滿天飛，隨即引起市民恐慌，紛紛到超市掃貨囤糧，各區超市貨架被搶購一空。今日（2日）適逢「周三新鮮日」，網民出Post匯報各區排隊情況，其中康怡分店早上9點幾已大排長龍打蛇餅，輪候時間為1.5小時，網民見此誇張情況不禁嘆：「好似唔使錢咁！」

雖然馬路車輛甚少，但行人路上就迫滿排隊等入AEON的顧客。（網上圖片）

店內一樣人頭湧湧。（網上圖片）

近日香港人囤貨的目標不外乎急凍食品、乾糧等，今次「周三新鮮日」的推介貨品亦包括：急凍花甲、煙三文魚、急凍多春魚、雞蛋、蝦餃、長通粉、蒸煮豆腐等等，其後網上瘋傳一段顧客迫滿AEON康怡分店搶購的片段，只見店裡擠得水洩不通，客人見貨就搶、理貨員被包圍、紙箱和凍櫃都近乎「清零」，有如電影情節！

開店沒多久，冷藏櫃的食品已近乎「清零」！（網上影片截圖）

其實AEON不是今日才有減價，店方不時都推出優惠，市民不必全部在同一天踴去掃貨，以下就介紹「3月心動價」優惠，其中最抵買的更低至18折，優惠期由即日起至3月31日，相信AEON會不斷補貨，大家無需過慮。

請按下圖睇「3月心動價」優惠貨品：

+ 11

分店營業時間更改

各位去購物前記得留言營業時間，因為疫情緣故，AEON都縮短了營業時間，由明天（3日）開始有新安排，但建議大家預先瀏覽官方公佈為準。

九龍灣、大窩口及九龍城店：10:00-21:00

康怡、黃埔、油塘、屯門、荔枝角、荃灣和將軍澳店超級市場：09:00-21:00，其他部門則10:00-21:00

藍田超級市場：11:30-20:30

尖沙咀超級市場：10:00-21:00

旺角超級市場：12:00-21:00

