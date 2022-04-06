蔬果農藥｜台灣蔬果農藥殘留最多及最少排名　6種比士多啤梨更髒!

2022年3月尾，台灣農委會公佈蔬果農產品農藥殘留監測研究結果，列出當中農藥殘留最高及最低的蔬果。



減少農藥殘留清洗方法

農藥殘留最高蔬果，被俗稱為「骯髒蔬果」，前幾名為豌豆、芹菜、蘿蔔及韭菜。台灣營養師程涵宇在個人社交平台上提醒，農藥殘留較高的蔬菜，建議購買後，用流動水沖洗浸泡，可以開動水流慢的流動水沖洗、浸泡10分鐘，減少農藥殘留。不過，用水洗過的蔬菜、豆類，提議大家先用乾淨的毛巾或廚房紙吸乾水分才放入雪櫃或陰涼處保存。在烹調前，再將這些蔬菜、豆類再清洗，然後才切開，避免農藥滲入。

以流動的自來水徹底清洗蔬果，減輕農藥殘留、消除污垢及減少可能存在的微生物。（Unsplash）

農藥殘留最多10大台灣蔬果

至於水果，即使是削皮、去殼就可直接吃；不過，市民吃這些水果前，提議清洗後才切開，避免刀將農藥帶入果肉造成交叉感染。另外，士多啤梨應清洗後才摘去蒂頭。據資料顯示，如果人體內長年累月地累積低劑量農藥，會對神經系統、內分泌系統等造成損傷，甚至有致癌的風險。

農藥殘留最多10大台灣蔬菜（由農藥多至少排序）︰

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農藥殘留最多10大台灣水果（由農藥多至少排序）︰

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農藥殘留最少10大台灣蔬果

此外，報告亦列出農藥殘留最少的台灣蔬菜，莧菜、西生菜、龍鬚菜、粟米筍、竹筍、蘆筍、冬菇樣本全部及格，甜椒、絲瓜及通菜樣本僅少數驗出不及格。水果就以芭樂、蓮霧、枇杷、西瓜、柿子、棗「最乾淨」，全部樣本及格；鳳梨、提子、梨及香瓜，有少數樣本未及格。

農藥殘留最少10大台灣蔬菜︰ ．莧菜 ．西生菜 ．龍鬚菜 ．玉米筍（粟米筍） ．竹筍 ．蘆筍 ．香菇（冬菇） ．甜椒 ．絲瓜 ．通菜（空心菜）



農藥殘留最少10大台灣水果︰ ．芭樂 ．蓮霧 ．枇杷 ．西瓜 ．柿 ．棗 ．鳳梨 ．葡萄（提子） ．梨 ．香瓜（薄皮蜜瓜）



參考資料︰台灣農委會/程涵宇營養師/早安健康

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