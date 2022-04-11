溏心蛋食譜｜梁祖堯自製麻藥溏心蛋大成功　1種汁取代豉油更好味

麻藥溏心蛋紅極一時，由韓國熱傳至中港台，說是「麻藥」溏心蛋，全因它美味得讓人吃完會上癮，非花雕溏心蛋、醬油溏心蛋可比。而這個麻藥溏心蛋熱潮原來未過，梁祖堯日前在Instagram分享自家食譜，表示「大成功」！他的秘訣就是以另一種材料代替豉油，吃起來就不會死鹹，醃過夜也不怕了。



麻藥溏心蛋麻藥是什麼？

麻藥溏心蛋相信有不少人都聽過，溏心蛋吃得多，麻藥又是何解？一度以為是什麼香料之類，讓人吃得嘴唇發麻，原來不是。「麻藥」在韓文中是「毒品」的意思，意指這個溏心蛋美味得讓人上癮、不能自拔。梁祖堯2日前在Instagram分享一張麻藥溏心蛋照片，出Post說：「心血來潮，整咗韓國麻藥蛋，等食中！成功先分享食譜^_^」當時應該是剛剛浸蛋，要浸一晚方知成功與否。至翌日他就再出Post「找數」，大讚這個溏心蛋好食得不得了，「已經決定聽朝早餐都係食佢！」之後他再向網民分享這個「白飯殺手」食譜。

梁祖堯指這個溏心蛋是白飯殺手！（Instagram：pumpkinjojoinstagram）

請按下圖睇梁祖堯麻藥溏心蛋食譜：

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昆布冷麵汁、鰹魚汁代替豉油

原來，這個溏心蛋的美味秘訣，就是以昆布冷麵汁代替豉油，這樣可避免死鹹。有粉絲問梁祖堯可否以鰹魚汁代替，他表示兩者皆可，而他自己使用的則是素昆布汁。至於令醃汁錦上添花的，還有藤椒油，味道香多於辣，街市雜貨舖有售。

不少網民反映蛋殼很難剝，因為會跟蛋白黏得很實，他教路：「浸入冰水後，將全部雞蛋在枱面輕輕敲到蛋殼裂開，用冰水滲透入蛋殼中，就會非常容易剝殼。」

以特製的醃汁醃溏心蛋一晚，有助更入味，亦是令人上癮的精粹所在。（Instagram：pumpkinjojoinstagram）

梁祖堯麻藥溏心蛋食譜



材料：

蛋8隻



醃汁：

昆布冷麵汁1碗

熟水1碗

生蒜3/4碗

葱粒1/3碗

黃糖2湯匙

藤椒油1茶匙

麻油2茶匙

指天椒2隻（剪碎）



1.雞蛋從雪櫃取出放回室溫，或以暖水浸一會。

2.煲滾水，輕輕放入雞蛋，煮5分30秒，立即放入冰水降溫。

3.調好醃汁。

4.雞蛋小心去殼，放入醃汁，放入雪櫃浸24小時，拌熱飯享用。



不失敗秘訣：

*如果心急將雞蛋升溫，可以用暖水浸一陣。

*烚完蛋一定要馬上浸冰水，否則雞蛋餘溫會繼續煮蛋，就會失去溏心效果。

*以昆布冷麵汁取代中式豉油，可避免死鹹。

*浸入冰水後，將全部雞蛋在枱面輕輕敲到蛋殼裂開，用冰水滲透入蛋殼中，就會非常容易剝殼。

*不吃辣可不加指天椒。



資料來源：梁祖堯Instagram