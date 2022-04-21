AEON減價｜燒肉祭優惠低至66折　美國封門柳日和牛牛肩胛勁減$50

香港人熱愛烤肉，尤其是之前疫情嚴重，晚間未能外出堂食，想必很記掛吃燒肉的時光！AEON由4月22日至5月2日將舉行「燒肉祭」，精選一系列產地直送鮮肉、日本蔬菜和調味醬料等進行優惠，讓你在家心都能為親朋好友炮製一頓美味又豐富的日式燒肉晚餐！



隨着疫情緩和，今天（21日）終於恢復已暫停3個月的晚市堂食，大家終於可外出晚市吃燒肉、火鍋、雞煲等等。不過，這幾天肯定處處逼爆，餐廳隨時大排長龍，若然不想與別人逼，建議還是在家用餐。如果你喜愛吃日式燒肉的話，AEON正於4月22日至5月2日推出「AEON燒肉祭」，橫跨兩個周末，讓你隨着「跨家庭聚會」限聚解禁時，邀請朋友來家裡開日式燒肉派對。

燒肉2大推介

燒肉祭優惠貨品當然要有肉，日本和牛牛肩胛以及美國頂級封門柳是兩大推介，各自比原價減去$50！一邊吃燒肉的同時，當然要飲杯啤酒才夠暢快，兩款日本啤酒都有減價。

請按下圖睇AEON「燒肉祭」減價貨品：

+ 3

均一價優惠低至2折 廚具電器$100起

除了燒肉祭，其實AEON由即日起至4月27日還有「消費券購物滿Fun攻略均一價」優惠，多款廚具、電器、食材等皆以$100起的均一價發售，且低至2折，當中都有凍肉、清酒、水果，都可以用來配燒肉大餐。

消費券｜AEON消費券均一價低至2折 易潔鑊濾水器萬用鍋$100起

請按下圖睇$100均一價的貨品：

+ 8