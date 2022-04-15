消費券｜HOME+網店日韓食品小家電低至34折 北海道火鍋拼盤$99
撰文：余曉彤
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新一輪電子消費券第一期已發放一星期，不知道大家選擇留前鬥後或已一早用光，若然是前者又想把錢花在日用品上，不妨看看HOME+網店現推出的「日韓花見遊」，集合過千款日韓食品、凍肉、廚具，且低至55折發售。
HOME+網店由即日至5月5日推出「日韓花見遊」優惠，八達通、Tap & Go、AlipayHK及WeChat Pay HK等4種支付工具都接受。多款急凍肉類$100有找，大部分更是來自日本，記者認為最為吸引的是日本北海道火鍋拼盤，當中包括各200克的腩肉及梅肉，由原價$146現減至$99；童星三重龍蝦鹽味點心麵原價$76減至$30。而日韓零食大多以餅乾為主，日本長登屋草莓威化餅禮盒大跌價，由原價$117現減至$40，34折！
請按圖看減價急凍食品（豬肉、牛肉、雞肉、海鮮）：
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請按圖看減價日韓食品（麵食、零食、飲料、醬料等）：
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日韓小家電同樣勁減，顏色更以粉色少女感為主，切合四月櫻花綻放的日子。IH電磁爐、萬用電煮杯、焗爐等等迷你小家電以低價發售。
請按圖看減價日韓小家電：
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HOME+「日韓花見遊」
日期：即日至5月5日
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