AEON減價｜泰國食品節低至65折　榴槤有4款糧油雜貨蔬果零食$5起

夏天將至，同時也是東南亞地區食材當造的時間。AEON由即日至5月18日舉行一年一度AEON「泰國食品節」，提供多款新鮮蔬果、急凍食品、零食、飲品等，最平低至65折，讓你可輕輕鬆鬆為家人和朋友烹調一頓泰國餐。



隨着疫情緩和及多國開始通關，泰國更對已接種新冠疫苗的旅客到埗後採取免隔離免檢測的政策，相信對愛旅遊的港人來說是一大喜訊。不過，若然你仍未到通關有信心的話，也可以先到AEON「泰國食品節」大手購入各類泰國貨，如蔬菜、醬料、急凍食品，然而榴槤迷一樣受惠，因為一共4款榴槤（干腰、金枕頭、青尼及寶石球）都以優惠價發售。

請按圖看泰國蔬菜、生果、糧油等：

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請按圖看泰國急凍、冰鮮食品：

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對煮食沒太大興趣的也可以看看零食飲品，大熱的泰國零食紛紛減價，如LAY'S、小老板紫菜、豬肉脆片等，當中梭坤敬豬肉片最抵買，由原價$75.9/件現減至$99/2件！

請按圖看泰國零食、飲品、甜品：

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AEON【泰國食品節】

日期：即日至5月18日

地點：各大AEON超市

