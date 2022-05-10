AEON減價｜泰國食品節低至65折 榴槤有4款糧油雜貨蔬果零食$5起
撰文：余曉彤
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夏天將至，同時也是東南亞地區食材當造的時間。AEON由即日至5月18日舉行一年一度AEON「泰國食品節」，提供多款新鮮蔬果、急凍食品、零食、飲品等，最平低至65折，讓你可輕輕鬆鬆為家人和朋友烹調一頓泰國餐。
隨着疫情緩和及多國開始通關，泰國更對已接種新冠疫苗的旅客到埗後採取免隔離免檢測的政策，相信對愛旅遊的港人來說是一大喜訊。不過，若然你仍未到通關有信心的話，也可以先到AEON「泰國食品節」大手購入各類泰國貨，如蔬菜、醬料、急凍食品，然而榴槤迷一樣受惠，因為一共4款榴槤（干腰、金枕頭、青尼及寶石球）都以優惠價發售。
請按圖看泰國蔬菜、生果、糧油等：
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請按圖看泰國急凍、冰鮮食品：
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對煮食沒太大興趣的也可以看看零食飲品，大熱的泰國零食紛紛減價，如LAY'S、小老板紫菜、豬肉脆片等，當中梭坤敬豬肉片最抵買，由原價$75.9/件現減至$99/2件！
請按圖看泰國零食、飲品、甜品：
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AEON【泰國食品節】
日期：即日至5月18日
地點：各大AEON超市
AEON「泰國食品節」何時舉行？
即日至2022年5月18日
AEON「泰國食品節」有哪些優惠貨品？
榴槤、 甜雞醬、泰國香米、泰國白蝦肉、豬肉脆片...
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