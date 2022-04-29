榴槤節｜一田AEON泰國榴槤4大天王開售　厚肉薄殼挑選3招必睇刺型

踏入初夏，超市、水果店的貨架已換上一批當造水果，其中便是讓人愛恨分明的「果王」榴槤。日式超市AEON和一田分別在各分店舉行榴槤節，主打泰國產的榴槤並以優惠價發售，開殼或原個的也有，任君選擇。

攝影：余曉彤



AEON和一田的生果部門堆起了榴槤陣，皆因已到了吃榴槤的季節，一田更舉行了「泰國榴槤節」，一共售賣4款包括干腰（長柄）、青尼（大釘）、金枕頭及寶石球；而AEON則售賣3款，包括青尼、金枕頭及寶石球。筆者即使晚上到訪AEON分店，榴槤陣附近仍然人來人往，細心挑選自己所愛的，普遍大家都愛金枕頭。

一田正舉行泰國榴槤節，一共出賣4款。

請按圖看AEON各種榴槤價錢（價錢以各分店標示的為準）：

請按圖看一田各種榴槤價錢（價錢以各分店標示的為準，數量有限，售完即止）：

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厚肉薄殼揀榴槤3招 榴槤刺手感是重點

每位榴槤愛好者，當然最希望可以購買一個厚肉成熟度高的美味榴槤。不過每個榴槤的外型相若，即使是「榴槤迷」也難以單憑目測挑選一個靚榴槤，加上榴槤的售價不算便宜，感覺每次購買原個榴槤有如賭博般。榴槤山店主林穗（Eddie）及黃健鋒（Kenneth）曾接受訪問，教大家3個揀榴槤的要訣避免中伏。

鑒別榴槤3重點：

1.看榴槤刺

2.看果殼形狀

3.看榴槤底。



榴槤山店主曾接受訪問教大家揀榴槤的要訣。(資料圖片）

請按圖看鑒別美味榴槤詳細重點：

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一田【泰國榴槤節】

日期：即日至5月15日

地點：一田超市(沙田/大埔/荃灣/觀塘/將軍澳/元朗/葵芳/北角)

