廚具任試｜脆皮燒肉風乾烤焗一爐完成　Bosch大廚房攜食材免費玩

脆皮五花燒肉兩小時便做成了，豬皮鬆脆肉嫩多汁，可媲美傳統燒臘店的味道。你也想在明亮整齊、高格調的廚房中大顯身手，創造屬於個人的廚房舞台嗎？現只需自攜食材，便可免費體驗2小時的入廚樂旅程，還可帶上三五知己分享佳餚。

採訪、攝影︰尹嘉蔚



一個敞大明亮、乾淨整齊、具備中島廚師桌、嵌入式蒸焗爐是不少人夢寐以求的理想廚房。不過，寸金尺土的香港，居住環境空間有限，當我們籌備新居，在裝修上也是左度右計，務求用盡室內每尺的空間。這些年來，香港新落成的樓宇不少都採用開放式廚房，用家要計算廚房設備的擺放位置，遷就爐頭位等，務求要慳位實用，方便起居飲食。雖然，嵌入式蒸焗爐的價格較貴，但非常慳位，大方美觀，烹調功能甚多，有些還內置預設指定食物的烹調模式等，一鍵到位，非常便捷。

大廚Andy Dark（黎建彰）用簡單的方式及智能嵌入式蒸焗爐烹調脆皮五花燒肉。（尹嘉蔚攝）

1小時風乾1小時烤焗

蒸焗爐的優點是為高溫烤焗添加蒸氣，使食物香脆之外，同時保持多汁鮮嫩。以烹調燒肉來做例子，大廚Andy Dark（黎建彰）利用五花腩，用最簡單的方式，先在豬皮上刺孔或鎅痕，目的是讓烤焗時豬皮的水分可完全被蒸發掉，令豬皮更香、爽、脆，用錫紙圍封豬皮以下的肉及油脂，在烤焗時保留住肉汁，放入Bosch Series 8嵌入式焗爐，用大約1小時85°C風扇吹乾整份五花腩，然後轉用250°C左右以4D熱風及上下火烤焗近1小時，出爐後的五花腩皮極脆、肉極嫩，切片時咔吱咔吱的聲音，未細嚐已先動聽。

脆皮五花燒肉配酸藠頭白汁，皮脆肉嫩，醬汁中酸爽的藠頭中和了燒腩肉的油膩感。（尹嘉蔚攝）

Andy擅長於多國料理，脆皮五花燒肉配酸藠頭白汁，中西交織突顯創意。酸藠頭白汁，以上湯、牛油、麵粉、淡忌廉、鹽、胡椒粉匯聚煮成，加入酸酸爽爽的藠頭，平衡及中和五花腩的油膩感，添上配菜，並以甘筍蓉及酸子薑點綴，惹人垂涎。若果不吃藠頭，Andy提議用醃小青瓜（pickled cucumber）代替。

按圖看脆皮五花燒肉製作過程：

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2,500呎大廚房烹煮體驗 任試嵌入式蒸焗爐wifi電磁煮食爐

想親自體驗嵌入式蒸焗爐及與三五知己分享的烹調樂趣，全新開幕的Bosch Galleria佔地2,500呎，從落地大玻璃可欣賞銅鑼灣特色街角的景致，只要在Bosch網站上預約，便能自由體驗在大廚房中從容不迫地走動、烹調、試用各式各樣的廚房工具，例如嵌入式蒸焗爐、廚師機、Food Processor、wifi電磁煮食爐、嵌入式咖啡機等。客人可以自攜食材及食譜，將showroom變成party room，大顯身手後即場與親朋好友分享美食，走走逛逛之間還能遇上隨自己喜好心意，隨時可轉換面板顏色的大雪櫃，少女粉紅、天空粉藍、檸檬黃、火焰紅、炫魅灰、磨砂金等，叫人大開眼界。

Serie | 4無霜雪櫃，下置冰格，21 款顏色門板任選，可隨時更換心水顏色。（尹嘉蔚攝）

Bosch Galleria

地址︰銅鑼灣邊寧頓街8號亨利集團中心1樓

電話︰2191 3388

營業時間：星期一至六 10am-7pm、星期日和及公衆假期 12noon-7pm

*需到Bosch官網預約體驗Bosch Galleria旅程，每節2小時。

網址：www.bosch-home.com.hk/zh/experience-bosch/bosch-galleria