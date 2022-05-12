網民選10大以為好吃卻中伏食物　鮑魚馬卡龍上榜冠軍似甜品但勁鹹

世界上有許多食物都「好睇唔好食」，加上每個人口味不同，有時候有些食物我們以為味道好，吃起來卻跟想像中很不一樣，難免期望落差。日前就有網在開Post討論「以為好食卻發現不懂欣賞的食物」，冰糖葫蘆、馬卡龍、蚵仔煎等通通上榜，而第一位的更被形容為「試完一啖真係想直入垃圾桶算！」



蠟筆小新愛吃的食物自己卻難以接受？

日前，有網民開Post問其他人吃過什麼以為味道不錯，到頭來卻發現味道未如理想的食物，結果引起熱議！網民紛紛提名自己心目中的中伏食材，有人會質疑是否他們「唔識食」、「食咗Cheap嘢」，不過筆者就認為其實許多時都是被影視作品誤導、文化差異等，因為上榜食物中有多種日、韓、台食物，例如：有人睇《蠟筆小新》見小新愛吃納豆，但到自己吃的時候發現味道難以接受；又有人因《Running Man》以為黑色的韓式炸醬麵很好味，吃起來卻發現還是辛辣麵美味得多……例子多不勝數，就連榜首的日式小食，也是被日本卡通片「神化」了！

蠟筆小新很愛吃納豆，許多網民都因而認為納豆很好吃！（節目截圖：《蠟筆小新》）

記者整理了網民的留言和票數列出頭10位理想與現實分別很大的食物！

第10位：滾水蛋（171票）

滾水蛋是上世紀茶記的懷舊飲品，又名「和尚跳海」，純粹是將生雞蛋打入滾水中，蛋白會慢慢凝固成蛋花狀，加糖攪勻即成。不過網民就覺得味道腥、淡茂茂，覺得茶記有更多美味的飲料，還質疑想食蛋的話，何不煎蛋或炒蛋？有人就回覆：「老一輩酒廊歌手平價養聲嘢嚟，只可以落蜜糖唔可以落砂糖，正常人都唔會走去飲。」「有人話滾水蛋營養易吸收啲，不過主因可能都係平同方便，以前一個阿媽湊三五七個，仲要開火落油煎蛋洗鑊，都係是X但斟杯水打隻蛋落去算啦！」

滾水蛋。（資料圖片／曾兆璋攝）

第9位：烈酒（189票）

沒錯，世上的確很多人好杯中物，但亦有不少人直指飲酒是「攞苦嚟辛」，因某些酒很嗆喉，故此問：「我到而家都唔明點解有人會鍾意飲酒！」「涼茶仲好飲過酒。」又謂：「Vodka呢啲真係好X難飲，硬係有陣消毒藥水味，仲要入落口。」相反地，有人建議他可以循序漸進，理解不慣飲酒的人難免覺得灼口、難入口，起初可以先溝Tonic Water或果汁，會比較順喉和易接受。

烈酒（Pixabay）

第8位：冰糖葫蘆（284票）

不少人坦言，對冰糖葫蘆產生興趣，全因小時候睇古裝片，見劇中小孩吃得津津有味所致。冰糖葫蘆多數用冰糖裹住山楂，後期發展到有士多啤梨等水果，網民就說現時香港找不到新鮮冰糖葫蘆，故影響了口感，「新鮮冰糖葫蘆啲山渣係又脆又酸，香港嗰啲冰太耐，腍晒冇咁好食。」而普遍人都認為冰糖士多啤梨比山楂好吃，但通常都賣得較貴。

冰糖葫蘆（資料圖片/歐嘉樂攝）

第7位：鮑魚（363票）

鮑魚都上榜，會否有點意外？網民直指鮑魚實在是過譽，口感韌如香口膠，亦說鮑魚其實冇味，純粹靠鮑汁「吊味」；有網民見到就補充：「其實鮑參翅肚，根本都係食醬汁，全部勁難食。」

鮑魚（資料圖片）

第6位：韓式炸醬麵（612票）

韓式的炸醬麵跟中式不同，是黑色的撈麵，黑色醬原來是黑豆製成，不少網民都表示，自己深受綜藝《Running Man》、劇集《茶煲阿四》等影響，以為炸醬麵是人間美食，試過之後，他們說：「睇《RM》個個食到𠽌𠽌聲，去到韓國一叫，甜到傻，擺唔到入口！」「似海鮮醬撈麵，但啲油多到……」亦有人為炸醬麵解畫平反，覺得只是大家期望過高，「你當係香港雲吞麵咁，對韓國人嚟講係平價日常食物，由細食到大一早習慣咗個味道，其實唔太差，只要唔好咁高期望就無事。」

炸醬麵（網上圖片）

第5位：馬卡龍（684票）

網友對馬卡龍的意見一向兩極，批評它的主要都是說它又貴又死甜，純粹是「呃Like」居多，甚至說：「幾廿蚊粒得個甜字！」「最大價值都係打卡」不過，也有網民指出，其實香港吃到的馬卡龍大部分都不好吃，確實味道又假又過甜，但有人指出自己在巴黎吃過很好味的馬卡龍，不會太膩，可以一次吃幾件。

馬卡龍（Pixabay）

第4位：納豆（874票）

咦？納豆不是出名難吃、味道似臭襪麼？原來，很多人都是受卡通片影響，如《蠟筆小新》的小新就是納豆愛好者，還有其他卡通都把這種營養食物描繪得很好味，幾位網民不約而同表示第一次吃到納豆時，感覺都是「難食到嘔！」「食過一次唔會想食第二次！」有人就自言被好奇心害死，但相信只是文化差異問題：「有次就係覺得成世人都未食過納豆，去一田買咗一式三盒食，點知開咗一盒難食到頂唔順，另外兩盒都無食到，我估同外國人食腐乳咁，係我食唔慣。」

納豆（photo-ac）

第3位：蚵仔煎（1191票）

蚵仔煎是台灣夜市的人氣小食，但原來許多香港人都不喜歡，筆者猜他們本身可能以為蚵仔煎跟香脆的蠔餅差不多，最後發覺是煙韌為主，加上那甜甜的橙色海山醬，所以吃不慣吧？有網民表示那個醬汁「睇見都唔開胃」，亦有人說：「蠔餅好食100萬倍！」

蚵仔煎（資料圖片）

第2位：醬油蟹（1352票）

醬油蟹是韓國名物，是把未經烹煮的生蟹放於醬油醃漬，香港比較出名的韓國餐廳，兩隻醬油蟹售價可能要超過$300，網民直斥：「賣到咁貴，但真係唔識欣賞。」「講到天花龍鳳咁，好啦，有次睇完片有興趣買咗盒返去，一食腥到X街，成盒掉X咗！」不過更多人擔心的是衛生風險，因過往都有報道指醬油蟹會有肺吸蟲、大腸桿菌等病原體，網民就狠批：「有腦嘅都唔會食啦！食蟲定食蟹呀？」

醬油蟹（韓巢網）

第1位：醬油丸子（3070票）

日本卡通片如《忍者亂太郎》等，常常都出現醬油丸子這種名物，又有動畫形容它為祭典必吃的傳統小吃。不少愛吃湯圓、糯米糍、麻糬等煙韌食物的網友們，自然對它寄予厚望。一試之下，大家竟然都覺得難以接受，原來是因為那又鹹又甜的口感，讓人有很大衝擊。

網民說：「日本嗰啲搵炭火烤，好似好正咁，點知粉糰加煙熏味再加鹹味，個效果令我意想唔到，仲貪平一買買咗3串……」「細個睇日本卡通片見啲人食得好滋味，點知食落原來係咁既味，又鹹又甜咁。」「試完一啖真係想直入垃圾桶算！」「一開始以為面嗰啲係焦糖醬，諗住當甜品食，點知食落鹹到X街，原來係醬油，陣味勁怪，又唔想嘥嘢，要搵水沖再點啲朱古力醬先食得落。」網民就分享，食醬油丸子最緊要調節心態，因為起初都覺得味道與想像中分別很大，食到講粗口，但做完「心理建設」後再試，就漸漸接受到了。