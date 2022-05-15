AEON｜35周年大減價$35、$350均一價　星巴克咖啡牛頭牌刀套裝5折

AEON原來已在香港開業35周年，為了慶祝這個里程碑，AEON由即日起將舉行接近4周的「AEON Festival」推廣活動，食品、家品、廚具及個人護理用品等都會以優惠價發售，更設有$35均一價！



AEON Festival由即日起至6月8日舉行，重點優惠為「$35均一價」！舉例說，星巴克拖肥果仁鮮奶咖啡由$65減至$35，接近半價；此外，NIKKO保冷暖水樽以及Glasslock玻璃密實盒皆以$35發售。食品方面，$35可買到幾件，例如四海魚肉燒賣及龍蝦味魚肉燒賣，只售$35/4件。

除了$35均一價，亦有$350均一價，主要貨品為廚具，包括：炒鑊、不銹鋼煲、廚師刀連砧板等。請按下圖睇$35均一價之貨品：

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請按下圖睇$350均一價之貨品：

除了均一價外，亦有其他減價貨品，包括：由$119減至$99的越南鳳尾虎蝦肉、$129減至$100的官燕棧養生湯包套裝，以及$389減至$189的Tefal享宴煎鍋！

請按下圖睇其他精選的減價貨品：

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