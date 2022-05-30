廚具優惠｜優品360° 2折德國名牌廚具　罐頭凍肉限時優惠低至半價

一田購物優惠日、崇光感謝祭...超市百貨大減價一個接一個，優品360°亦推出2折換購買名牌廚具優惠，一個原價$845的Berndes煎鍋只需$169、高身煎鍋連玻璃蓋原價$1,145也可以$249換購，其他限時優惠貨品亦低至半價。



超市儲印花，換購貨品，早已是不少人的另類購物樂趣。不過，換購產品尤其名牌廚具，門檻不低，水蛇春般長的印花儲齊了已經過期！優品360°現購滿$100或以500會員積分，即可以2折購買德國百年品牌Berndes新推出一套5款的New Cerabase三層不黏塗層廚具系列，包括煎鍋、單柄湯鍋、高身煎鍋、雙耳湯鍋、炒鑊，凡換購任何Berndes New Cerabase系列鍋具兩件或以上，更送矽膠鑊鏟及矽膠湯勺一套。

按圖看優品360°換購的Berndes新登場New Cerabase系列及換購價：

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優品360°限時優惠 韓國午餐肉果仁半價

購物滿$100其實不難，優品360°限時優惠貨品不少，例如SAJO午餐肉（豬肉雞肉）200克原價$23.90現$23.9兩2件；Osca頂級無鹽／鹽焗腰果450克原價$119現$110兩件，低過半價！八道牛骨湯麵5包裝$32.5現$48.9兩件。優惠期至6月3日、急凍貨品至6月9日。

按圖看優品360°有什麼限時優惠貨品：

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