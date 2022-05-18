一田購物優惠日2022｜孖人特福FIKA鍋具減過千　超市$100任選4件

一田購物優惠日於5月25日至6月7日舉行，過萬件貨品低至1折起發售，全港12間分店同步大減價。記者率先到一田尋找筍貨，見各大名牌廚具均做特價，並多以套裝形式出售。超市跟以往一樣推出2星期優惠，最平低至26折。



網店的優惠日完結後，便到實體店的優惠日開始。一田購物優惠日將於下星期三（25/5）舉行，為期14日；而「1折震撼筍貨」將於5月25至31日登場，為期7天。減價首日早上9-12時為YATA-Fans尊享獨家優先場，fans可預先在網上登記，率先入場選購，在中午12時起才對公眾開放，並營業至晚上10時。

一田購物優惠日2020於5月25日至6月7日舉行，過萬件貨品低至1折起發售。

FIKA粉紅廚具套裝減$3000 每日限定「1折震撼筍貨」必搶

優惠日最為人心動的是大大小小的廚具套裝，因為以一個鍋具的價錢可購入2-3個鍋具款式，有時甚至會贈送煮食用具，可享多重優惠。不過，需留意貨品出售的分店，部分分店未必能提供相關的優惠。個人認為除了留意每日限定的1折區外，其他套裝的價錢亦一樣叫人心動，其中以大熱的FIKA粉紅色3件鍋具套裝為例，由原價$4497現減至$1599，足足減了接近$3000。

FIKA粉紅色3件鍋具套裝 $1599（原價$4497），足足減了接近$3000！

請按圖看每日限定「1折震撼筍貨」：

+ 8

若未能成功搶到「1折震撼筍貨」，也可以看看其他減價廚具套裝、刀具、家電等，請按下圖睇：

+ 7

超市2星期優惠最平低至26折 $100任選4件專區

超市部連續2星期不停勁減至6月7日，2個星期的減價貨亦有不同，急凍海鮮、零食、乾貨、糧油等包羅萬有。同時設有「$100任揀4件」專區，匯集糧油雜貨、健美飲品麵食、防疫好物、痛貼藥液等多款精選產品，按喜好所需任選4件，無分價錢及種類。

「$100任揀4件」專區，按喜好所需任選4件，無分價錢及種類。

請按圖看超市部的減價貨品（25/5-31/5）：

+ 15

《一田購物優惠日》

日期：25/5/2022 - 7/6/2022

地點：全線一田百貨、超市

