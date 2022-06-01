網購優惠｜HOME+週三大折日食物日用品低至28折　買煲加$1送砧板

網購平台HOMEPLUS（HOME+）最近宣佈「週三大折日」優惠回歸，逢星期三，指定日用品、食物等都有折扣優惠，低至28折！若買滿$500，即享照價再折優惠。



近來天氣時晴時雨，不想外出的話也可在家中網購補貨。網購平台HOMEPLUS（HOME+）最近宣佈「週三大折日」優惠回歸，每次優惠期僅1日快閃。記者發現，網站上逾70款貨品都有此優惠，低至28折。而部分套裝都值得推薦，包括：「家家有得慳：慳米慳油組合」，以66折價格即可購得刀嘜純正花生油5公升及金香牌茉莉香米王8公斤各一！

6折窒化鐵鍋加$1換購日本消菌砧板

現正值夏天，多款DREYER’S D-COLLECTION及Häagen-Dazs雪糕、雪糕批都進行減價，其中DREYER’S D-COLLECTION™黑朱榛子雪糕批多件裝，由原價$59.9一件減至$80/2件。另一款推介是日本Pearl Metal輕身22cm窒化鐵鍋，原價$494減至$300之餘，加$1更可換購日本製消菌砧板。

請按下圖睇部分「週三大折日」優惠貨品：

+ 28

除了上述優惠，HOME+又宣佈，凡於星期三購買指定品味美食、家居生活類別產品滿$500，於結帳時輸入優惠碼「WEDFES」，即享92折優惠，而此優惠碼只限於星期三00:00至23:59使用。

資料來源：HOME PLUS