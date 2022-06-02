超市優惠｜韓國超市一周年優惠低至半價　醬油蟹買1送1泡菜$1

新世界韓國食品超市近日為慶足開業1周年，宣佈推出多項優惠，順道慶祝端午節和父親節。不少韓式食品皆有折扣優惠，低至半價，而最抵買的是$1泡菜！



位於北角的新世界韓國食品超市，有「港島區最大型韓國食品街」之稱，北角店一周年大誌慶 （1/6 – 3/7）期間，多款超市食品低至半價，醬油蟹及養生紅蔘精皆有買一送一優惠。

請按下圖睇優惠貨品：

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此外，還有兩個韓牛套餐都進行折扣優惠，讓大家父親節可以在家中吃烤肉。 （請按下圖看2款優惠套餐）

滿$100可以$1換購泡菜1盒

除上述優惠外，任何帶有相片之身分證明文件顯示到你的英文名字含 “K” “O” “R” “E” “A”或 “N”其中3個或以上英文字母，即獲9折優惠券乙張！而為了預祝父親節，於6月8日購物滿$100，即可以優惠價$1換購泡菜乙盒（原價$40，限量111件）；若你是The Point會員，推廣期內其他日子（6月8日及星期日除外）購物滿$100，即可用優惠價$5換購泡菜乙盒（每日限量30件）。

泡菜換購價$1！（新世界韓國超市）

會員優惠送辣小蝦野芝麻蓮藕

The Point會員於6月1至7月3日逢星期六下午6時後到新世界韓國食品北角店，出示電子會員卡，即可免費換領每日限量50件的特色美食乙份，包括：辣小蝦（4/6）、野芝麻蓮藕（11/6）、涼拌辣蘿蔔乾（18/6）及調味醬油五花肉（25/6）。

野芝麻蓮藕等皆可以$0會員價換領。（新世界韓國超市）

另外還有3項優惠：

（1）購物淨價滿$500，送精美保溫袋乙個

（2）憑5月份購物單據（滿$200），於6月份購物可享正價商品95折優惠

（3）匯豐信用卡用戶，逢周一、二、三購物滿$200，即可獲正價商品95折優惠。

新世界韓國食品公司（北角分店）

地址：北角匯2期地下G32 & 33號舖

電話：2505 0700 / 2505 0800

營業時間：星期日至四11:30-21:00；星期五、六及公眾假期11:00-21:30

